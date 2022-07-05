Dünya Çinde yeni kampanya Konut peşinatını karpuz ve şeftali ile ödeme fırsatı
ASYA

Çin'de yeni kampanya: Konut peşinatını 'karpuz' ve 'şeftali' ile ödeme fırsatı

Çin'de emlak şirketleri satışları canlandırmak için ilginç kampanyalar düzenliyor. Bir emlak şirketi, konut almak isteyip nakit parası olmayanlara peşinatlarını karpuz ve şeftaliyle ödeme fırsatı sunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Çinde yeni kampanya: Konut peşinatını karpuz ve şeftali ile ödeme fırsatı
Foto: Arşiv.

Çin’de müteahhitlerin takasa dayalı konut kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Nanjing kentindeki bir emlak şirketi, karpuz ve şeftali kampanyası başlattı. Buna göre ev almak isteyen çiftçiler ön peşinatlarını karpuz veya şeftali olarak ödeyebilecek.

  • Yaklaşık 250 bin liraya karşılık gelen karpuz, peşinatın yerine sayılabilecek.

EMLAK SEKTÖRÜ KRİZDE

Ülkede konut satışları, yavaşlayan ekonomi ve sektördeki ağır borç yükünün olumsuz etkisi altında.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, hükümetin sektöre getirdiği kredi kısıtlamaları şirketlerin işini daha da zorlaştırdı.

GIDA ÜRÜNLERİYLE TAKAS SİSTEMİ

Bunun üzerine birçok firma çareyi çiftçilere yönelik kampanya yapmakta buldu.

  • Yüksek enflasyon nedeniyle pahalılaşan gıda ürünleriyle takas sistemi başladı. Daha önce de bazı emlak şirketleri buğday, sarımsak gibi gıda ürünleriyle takas kampanyası başlatmıştı.

30 gün süren sarımsak kampanyasında 30 adet konut satılmıştı.

Ülkede konut satışları Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 31,5 azaldı.

Yolcu kapasitesi doldu

'Yolcu kapasitesi doldu'

Otogarlarda yoğunluk başladı.
Havada akılalmaz olay

​Delik uçakla 14 saat yolculuk...
Sözleşmelilere kadro yolu

​Kamu personelleri için müjde verildi.

​Başarılı stoper kulüpler anlaşırsa Rennes'e gitmeye hazır

​İl il açıklandı: Bu iki güne dikkat!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.