Çin'de yeni salgın skandalı: Biyolojik tesisteki sızıntı binlerce kişiyi hasta etti

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olduğu düşünülen Çin’in geçen yıl da geniş çaplı bir bakteriyel hastalıkla uğraştığı kaydedildi.

Çin’in kuzeybatısında, hayvanlar için aşı üreten devlete ait bir biyolojik tesiste geçen yıl yaşanan sızıntı sonucu binlerce kişinin bakteriyel bir hastalığa yakalandığı belirtildi.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ HASTA OLDU

Sputnik'in haberine göre Lanzhou kentindeki sağlık sorumluları, biyolojik tesiste yaşanan sızıntı sonucu 3 bin 245 kişinin ‘Bruselloz’ adı verilen bulaşıcı bir hastalığa yakalandığını açıkladı. Ayrıca 1401 kişiye de erken aşamada pozitif tanı konulduğu belirtildi. Ancak yetkililer, hastalığın insandan insan bulaşabildiğine dair henüz bir kanıt olmadığını vurguladı.

KORONAVİRÜS Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'ın raporu yayınlandı: Kovid-19, iki farklı yarasadan alınan virüslerin karıştırılması sonucu elde edildi

HAYVAN KAYNAKLI

Lanzhou sağlık kurulu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, bakterilerin yayılmasında yaygın olarak koyun, sığır ve domuzlar rol aldı.

ÖZÜR DİLEYEN FİRMANIN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Yaşananlar nedeniyle bu yılın başlarında özür dileyen firmanın aşı üretim lisansı iptal edildi. Yetkililer, hastalara ekim ayı itibariyle tazminatlarını ödemeye başlayacaklarını duyurdu.

Çinli yetkililer yaptıkları araştırmalar sonucunda, tesisin geçen yıl temmuz ve ağustos ayları arasında Bruselloz aşıları üretiminde son kullanma tarihi geçmiş dezenfektanlar kullandığını saptadı. Bu, fabrika atıklarındaki bakterinin yok edilmediği anlamına geliyor. Tesisten çıkan kirlenmiş gaz, bakterileri içeren aerosoller oluşturuyor ve bu gaz da rüzgârla birlikte çevreye yayılıyor.

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YAKIN TEMASTAN BULAŞIYOR

‘Malta Humması’ olarak da anılan Bruselloz, genellikle enfekte hayvanlarla veya hayvansal ürünleriyle yakın temastan kaynaklanıyor. Ateş, eklem ağrısı ve baş ağrılarına neden oluyor.