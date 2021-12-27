Dünya Çinde yurt içi kaynaklı 162 Kovid-19 vakası tespit edildi
ASYA

Çin'de yurt içi kaynaklı 162 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 162 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 152'sine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı. Eyalet merkezi Şian'da 150, kuzeybatısındaki Şianyang şehrinde 1 ve doğusundaki Veynan şehrinde 1 yerel vaka tespit edildi. Ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 7, doğudaki Cıciang, batıdaki Siçuan ve güneydeki Guangdong eyaletlerinde 1'er yerel kaynaklı vaka görüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çinde yurt içi kaynaklı 162 Kovid-19 vakası tespit edildi
Arşiv

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 38 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.

Öte yandan, Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, tamamı yurt dışından 27 vakanın görüldüğü kaydedildi.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

13 milyonluk kent karantinaya alınmıştı

Şian'da yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan beri tespit edilen vaka sayısı 635'e ulaştı.

Kentte 23 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı.

Üçüncü tur toplu testlerin yapıldığı 13 milyon nüfuslu şehirde, önceki gün de 155 yerel vaka tespit edilmişti. Vakaların, Kovid-19'un Delta varyantını taşıdığı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasın, bugüne dek 101 bin 277 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 158 hastanın tedavisi sürüyor.

Çinli yetkililerden dünyaya mesaj: Korona salgını sona eriyor
KORONAVİRÜS
Çinli yetkililerden dünyaya mesaj: Korona salgını sona eriyor

Yeni pandemi kapıda: Çin’de hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 18 tehlikeli virüs bulundu
FOTOĞRAF 8
Title
Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle dünyada beş milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti ve 250 milyonu aşkın insan enfekte oldu. Aşılar sayesinde küresel salgın henüz kontrol altına alınırken, bilim insanlarından önemli bir uyarı geldi.<br><br>
Title
Çin’deki hayvan pazarlarına ilişkin yeni bir çalışma her an yeni bir pandeminin ortaya çıkabileceğini gösterdi. Avustralya'da yer alan Sydney Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Çin'de egzotik gıda olarak ticareti yapılan ve yenen hayvanların 71 tür memeli virüsü barındırdığı açıkladı. Bunlardan 18’inin hem insanlar hem de evcil hayvanlar için \"potansiyel olarak yüksek riskli\" olduğu bildirdi.<br><br><br><br>
Title
Çalışmanın yazarlarından evrimsel biyolog Prof. Dr. Edward Holmes, \"Bu çalışma, vahşi yaşam ticaretinin ve canlı hayvan pazarlarının neden gerçekleşmeyi bekleyen bir pandeminin kaynağı olduğunu tam olarak vurgulamaktadır. Bulgularımız, aynı zamanda insanların virüslerini düzenli olarak diğer hayvanlara aktardığını da gösteriyor. Açıkça iki yönlü bir virüs trafiği var” dedi.<br><br>
Title
Bununla birlikte, Çin Ulusal Araştırma ve Geliştirme Programı tarafından desteklenen araştırma, kedi benzeri etoburların en tehlikeli virüsleri taşıdığını gösterdi. Prof. Dr. Holmes, \"Misk kedilerinden insanlara sıçrayan başka bir virüs kolayca büyük bir salgın başlatabilir” dedi.<br><br><br><br>
Title
Diğer taraftan, dünyadaki ilk Covid-19 vakası Aralık 2019'da Wuhan'da rapor edildi. Bilim insanları yaygın olarak yeni tip corona virüsün Wuhan’daki deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığını düşünüyor. Ancak, Covid-19’un kökenleri henüz belirlenmedi. <br><br>
Title
<br>DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Covid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Covid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü. Raporda, Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise \"en düşük ihtimal\" olarak gösterilmişti.
Title
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin \"en düşük\" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, \"Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak\" açıklamasını yapmıştı.<br><br>
Title
Çin, DSÖ'nün Covid-19'un kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetmişti.<br><br>
Yeni pandemi kapıda: Çin’de hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 18 tehlikeli virüs bulundu
Çin'de egzotik evcil hayvan olarak ticareti yapılan ve yenen onlarca hayvan türü üzerinde yapılan yeni bir araştırma, "potansiyel olarak yüksek riskli" olarak kabul edilen 18 memeli hayvan virüsünü ortaya çıkardı. Bilim insanları, ülkenin ıslak pazarlarda satılan vahşi yaşam türlerinin Covid-19 dışındaki yeni bir salgını her an başlatabileceği konusunda uyardı. Araştırmacılara göre, en endişe verici olanı ise, küçük bir gece hayvanı olan misk kedilerinde bulunan bir virüs...
Burada olmakbüyük bir onur

'Burada olmak
büyük bir onur'

​Cambaz'ın anısına düzenlenen yarışma devam ediyor.
İlk ameliyatı oldu

İlk ameliyatı oldu

​Asiye'den güzel haberler gelsin.
Bakan Dönmez: 2022de yeni bir müjde olabilir

​Birbirlerinden gizli çalışıyorlar.

​Ortadoks Patrik'ten Noel çıkışı.

​Sıfır otomobilde indirim ikinci eli vurdu.

​İşte Türkiye'nin gerçek tablosu.

'​Bitcoin saadet zincirinden beter.'

​Yeni Ekonomi Modelinde düşük faizle finansman maliyeti azalacak.

​Sembol proje 'sembol' dolu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon çıkışı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.