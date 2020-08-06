Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Çinden ABD Sağlık Bakanının Tayvan ziyaretine tepki Yanlış hareketleriyle ilgili güçlü karşı adımlar atacağız
ASYA

Çin'den ABD Sağlık Bakanı'nın Tayvan ziyaretine tepki: Yanlış hareketleriyle ilgili güçlü karşı adımlar atacağız

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın yapacağı Tayvan ziyaretine ilişkin "Çin tarafı, ABD'nin yanlış hareketleriyle ilgili olarak kararlı ve güçlü karşı adımlar atacak" dedi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vınbin, 'tek Çin' ilkesine meydan okuyan veya bu ilkeyi görmezden gelen bütün teşebbüslerin nihayetinde başarısızlıkla sonuçlanacağı değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında söz konusu ziyarete ilişkin Tayvan ve ABD'li yetkililerin resmi temas kurmasına karşı çıktıklarını belirterek, ABD'yi "Tek Çin ilkesi"ne bağlı kalmaya ve Tayvan ile her türlü teması durdurmaya çağırdı.

"Tek Çin ilkesi görmezden gelinemez"

  • Tek Çin ilkesine meydan okuyan veya bu ilkeyi görmezden gelen bütün teşebbüslerin nihayetinde başarısızlıkla sonuçlanacağı değerlendirmesinde bulunan Sözcü Vang, "Çin tarafı, ABD'nin yanlış hareketleriyle ilgili olarak kararlı ve güçlü karşı adımlar atacak." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan Çin'e çağrı: Bize misilleme yapacaklarına kötü niyetli eylemlerine baksınlar
DÜNYA
Beyaz Saray'dan Çin'e çağrı: Bize misilleme yapacaklarına kötü niyetli eylemlerine baksınlar

Washington yönetimi salı günü Bakan Azar'ın Tayvan'ı ilerleyen günlerde ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Pekin yönetimini 1979'dan bu yana Çin'in tek temsilcisi olarak tanıyan ABD, Azar'ı Tayvan'a gönderme kararıyla bölgeye son 40 yıl içinde en üst düzey resmi ziyareti gerçekleştirmiş olacak.

Tayvan'ın statüsü

  • Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

ABD'deki Çinli öğrenciler: Siyasi gerginlik yüzünden iki ülke de bizi istemiyor
DÜNYA
ABD'deki Çinli öğrenciler: Siyasi gerginlik yüzünden iki ülke de bizi istemiyor
Abone Ol Google News
Yok hükmünde

Yok hükmünde

​Dışişlerinden Yunanistan ve Mısır anlaşmasına tepki.
Veda etti

Veda etti

​Trabzonspor'un 'golcü' oyuncusu ayrılığı duyurdu.
Ayasofyaya akın sürüyor

Ayasofya'ya
akın sürüyor

​Yerlisi yabancısı kapıda kuyruk oluşturuyor.
Beşiktaş'ta <br>duygusal veda

Beşiktaş'ta
duygusal veda

​Siyah beyazlıların yıldızı F.Bahçe'ye transfer oldu.

Geri döndü

Geri döndü

Caner Erkin'in sözleşme detayı da belli oldu.

​Libya'ya gidip Hafter işgalindeki Sirte ve Cufra'yı işaret etti.

Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı
Ekonomi

Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı

Uzmanlar, altın fiyatlarının neden yükseldiğini değerlendirdi. Finans Analisti İslam Memiş, "Altının onsundaki yükselişin nedeni küresel gelişmeler. Altın destekli borsa fonlarına (ETF) girişlerde alımlar hızlandı, hedef olarak 2 bin 300 dolar, devamında 3 bin dolar seviyesi hedeflendi. Dolayısıyla bu ETF girişleri hızlandığı için altının ons fiyatında ciddi bir artış oldu" dedi. Memiş, "Ağustos ayı için yine bir düzeltme ihtimalini kuvvetli görüyoruz. Çünkü iç piyasalarda dolar kuru da 7 lira seviyesinin üzerini kırdığı için bu sefer altının gram fiyatı dolar kurundan da destek buldu, yeni zirvelerini test etti" ifadelerini kullandı.
İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi: Muharrem Bey ile yola çıkılmaz
Gündem

İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi: Muharrem Bey ile yola çıkılmaz

Yılbaşında yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce'yle ilgili yankılar devam ediyor. CHP'den 20’den fazla milletvekilinin İnce'nin partisine geçeceğini öne sürülmesine rağmen ilk tepki İzmir’in önemli isimlerinden Alaattin Yüksel ve CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven'den geldi. Yüksel, İnce’nin hem parti hem de toplum nezdinde güvenilir bir isim olmadığını belirterek "Onunla yola çıkılmaz" dedi. Güven ise, "Ayrı parti kurmayı desteklemiyorum" ifadelerini kullandı.
Yoldan geçen araçtan atılan sigara izmariti az kalsın faciaya neden oluyordu
Gündem

Yoldan geçen araçtan atılan sigara izmariti az kalsın faciaya neden oluyordu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde biçilmiş arazide sigara izmaritinin atılması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların bahçe hortumu ve ibriklerle müdahalesi sonucu yangın TIR dorselerine sıçramadan söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.