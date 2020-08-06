Çin'den ABD Sağlık Bakanı'nın Tayvan ziyaretine tepki: Yanlış hareketleriyle ilgili güçlü karşı adımlar atacağız

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Yılbaşında yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce'yle ilgili yankılar devam ediyor. CHP'den 20’den fazla milletvekilinin İnce'nin partisine geçeceğini öne sürülmesine rağmen ilk tepki İzmir’in önemli isimlerinden Alaattin Yüksel ve CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven'den geldi. Yüksel, İnce’nin hem parti hem de toplum nezdinde güvenilir bir isim olmadığını belirterek "Onunla yola çıkılmaz" dedi. Güven ise, "Ayrı parti kurmayı desteklemiyorum" ifadelerini kullandı.