Çin’den ABD’ye Covid-19 tepkisi: Çin'i karalama kampanyanız Irak yalanınıza benziyor

Çin’in ABD’deki büyükelçiliğinin sözcüsü Liu Pengyu Covid-19’un kökenine dair yaptığı açıklamada, “Çin’i karalama ve köken araştırmalarını politikleştirme kampanyası, Irak’ın 12 yıl önce kitle imha silahlarına (WMD) sahip olduğuna dair yalanlardan farklı değildir” dedi.

IRAK YALANI GİBİ!

Çin’in ABD’deki büyükelçiliğinin sözcüsü Liu Pengyu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19’un laboratuvardan sızdığı iddialarına yanıt verdi. Pengyu, Covid-19’un kökeninin bir bilim meselesi olduğunu belirterek, “Covid-19’un kökeni bilim meselesidir ve politikleştirmek yerine dünya çapındaki bilim insanları tarafından ortaklaşa incelenmelidir. Herhangi bir sonuç, DSÖ prosedürlerine ve bilim temelli yöntemlere uygun olarak çıkarılmalıdır. Çin’i karalama ve köken araştırmalarını politikleştirme kampanyası, Irak’ın 12 yıl önce kitle imha silahlarına (WMD) sahip olduğuna dair yalanlardan farklı değildir” ifadelerini kullandı.

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