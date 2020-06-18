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Dünya Çinden ABDye Uygur tasarısı tehdidi
ASYA

Çin'den ABD'ye Uygur tasarısı tehdidi

Pekin yönetimi, ABD'yi, onaylanan Uygur tasarısıyla Çin'e karşı yaptırım uygulaması halinde doğacak sonuçlara katlanmakla tehdit etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama'ABD’ye bir kez daha hatalarını acil olarak düzeltme ve Çin iç meselelerine müdahale amacı taşıyan ilgili tasarıdan vazgeçmesi çağrısı yapıyoruz" denildi.

Haber Merkezi AA
Trump'ın imzaladığı Uygur yaptırımları yasalaştı
Trump'ın imzaladığı Uygur yaptırımları yasalaştı

Pekin yönetimi, ABD'yi, onaylanan Uygur tasarısıyla Çin'e karşı yaptırım uygulaması halinde doğacak sonuçlara katlanmakla tehdit etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasına sert tepki gösterildi.

Sincan'ın Çin'in iç meselesi olduğu ve dış müdaheleye izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, ''ABD’ye bir kez daha hatalarını acil olarak düzeltme ve Çin iç meselelerine müdahale amacı taşıyan ilgili tasarıdan vazgeçmesi çağrısı yapıyoruz. Aksi halde Çin buna kararlı bir şekilde direnecektir ve bu durumdan doğacak tüm sonuçlara ABD katlanmakla yükümlüdür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu tasarıyla Çin'in Sincan politikasına ''kötü niyetle saldırı'' yapıldığı belirtilerek, Çin'in içişlerine büyük ölçüde müdahalenin yanı sıra uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarının da bariz bir şekilde çiğnendiği savunuldu.

Trump, dün, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Tasarı, Senato'da 15 Mayıs'ta, Temsilciler Meclisi'nde de 27 Mayıs'ta onaylanarak Trump'ın imzasına sunulmuştu.

Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor. Söz konusu yaptırımlar arasında, Çinli yetkililerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere vize yasağı getirilmesi de yer alıyor.  

Tasarıda ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

Trump Uygur Türklerine uyguladıkları baskı politikalarından dolayı Çin'e yaptırım uygulanmasını onayladı
DÜNYA
Trump Uygur Türklerine uyguladıkları baskı politikalarından dolayı Çin'e yaptırım uygulanmasını onayladı
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