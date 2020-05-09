Çin'den aldıkları 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı Kanada'da Çin'den geçen ay ithal edilen 1 milyon N95 tipi maskenin de hatalı çıkmasının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Çin'den satın alınan 11 milyon maskeden 8 milyonunun da standartları karşılamadığı tespit edildi.

Haber Merkezi 09 Mayıs 2020, 20:07 Son Güncelleme: 09 Mayıs 2020, 20:11 İHA