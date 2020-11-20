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Dünya Çinden Beş Göze uyarı Güvenliğimize zarar vermeye cesaret ederlerse gözlerini çıkarırız
ASYA

Çin'den Beş Göz'e uyarı: Güvenliğimize zarar vermeye cesaret ederlerse gözlerini çıkarırız

ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda tarafından bir araya gelen ve Five Eye (Beş Göz olarak bilinen istihbarat iş birliğinin Hong Kong ile ilgili gelişmelere ilişkin yaptığı açıklama konusunda uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, "Beş gözü veya 10 gözü olsun, Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye cesaret ederlerse, gözlerinin çıkarılmasından veya kör edilmesinden sakınmaları gerekir." dedi.

Haber Merkezi AA
Söz konusu yasa, Pekin yönetiminin Hong Kong'un özerk yapısına müdahalelerine olanak tanıyacak.
Söz konusu yasa, Pekin yönetiminin Hong Kong'un özerk yapısına müdahalelerine olanak tanıyacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, ABD ve müttefiklerinin eski İngiliz kolonisi Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin Çin egemenliğine geri döndüğü gerçeğiyle yüzleşmeleri gerektiğini söyledi.

Sözcü Cao, başkent Pekin'de yaptığı basın açıklamasında, "Beş Göz" olarak bilinen istihbarat iş birliğinin taraf ülkeleri ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'nın Hong Kong'daki gelişmelere ilişkin yaptıkları açıklamaya yanıt verdi.

  • Cao, ABD ve müttefiklerinin Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin Çin egemenliğine geri döndüğü gerçeğiyle yüzleşmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Beş gözü veya 10 gözü olsun, Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye cesaret ederlerse, gözlerinin çıkarılmasından veya kör edilmesinden sakınmaları gerekir." dedi.

Milletler üstü
OYNAT 04:45
Milletler üstü "Beş Göz"lü istihbarat dünyayı izliyor
Vekalet savaşlarının yeni devi Çin ve Rusya özelinde, diğer yandan dünya genelinde Five Eyes (Beş Gözler) adında bir istihbarat cephesi oluşturuldu. Çok gizli faaliyetleri neticesinde dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri her gelişmeyi çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenleyen 1590'dan bu yana dünya sahnesine yön veren Rothschild ailesi küresel bir gözetleme sistemi kurdu. İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin esas parçalarını oluşturduğu Beş Göz sistemi Snowden tarafından 'kendi ülkelerinde bilinen, yazılmış kanunlara uymayan ' milletler üstü' istihbarat organizasyonu olarak tanımlanıyor.

Ana vatanına sadık olmalı

Hong Kong'un Çin'in vazgeçilmez parçası olduğunu vurgulayan Cao, buranın kamu çalışanlarının da "ana vatana sadık olması" gerektiğini savundu.

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda dışişleri bakanları, dün yaptıkları ortak açıklamada, Çin'in Hong Kong'da yerel hükümete milletvekillerini mahkeme kararı olmadan azletme yetkisi veren düzenlemesinin "tüm eleştirel sesleri susturma kampanyasının parçası" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (UHK) 13. Daimi Komitesi, 10 Kasım'da Hong Kong Yasama Konseyi üyelerinin niteliklerinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararı kabul etmişti.

Karara göre Hong Kong anayasası olarak kabul edilen temel yasanın gereklerini karşılamayanlar, Hong Kong’un bağımsızlığını savunanlar, Çin’in egemenliğini ve Hong Kong üzerindeki hükümranlığını tanımayanlar, dış güçlerle Hong Kong’un iç işlerine müdahale arayışında olanlar ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlere karışanların vekilliği düşürülecek.

Hong Kong hükümeti, vekillik kriterlerinin revize edilmesi sonrası 4 muhalif (demokrasi yanlısı) milletvekilinin vekilliğini düşürüldüğünü açıklamıştı.

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Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

  • Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Kitlesel protestolara sahne oluyor

Hong Kong'da geçen yıl suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen gösteriler, yıl sonuna kadar devam eden geniş çaplı kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Öte yandan Çin'de 30 Haziran'da kabul edilen, Hong Kong Meclisinin onayıyla bölgede yürürlüğe giren yeni Ulusal Güvenlik Yasası, "tek ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca yurttaşların düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından Çin ana karasından daha ileri hukuki güvencelere sahip olduğu Hong Kong'da tepkilere yol açmıştı.

Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklayan yasa, Pekin yönetiminin Hong Kong'un özerk yapısına müdahalelerine olanak tanıyacağı, Çin yönetiminin eleştirilmesini, demokrasi ve bağımsızlık yanlısı fikirleri suç haline getireceği gerekçesiyle uluslararası toplum tarafından da eleştirilmişti.

Meseleyi "iç işleri" olarak gören Pekin yönetimi ise bu konuda görüş bildiren ve Hong Kong vatandaşlarına iltica hakkı tanıma gibi tepkiler ortaya koyan ülkelere karşı yasal ve diplomatik girişimlerde bulunuyor.

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