Çin’den gelen uçak uzmanlar tarafından arıtma işlemi uygulandı

Çin’in Vuhan kentinden bulunan 42 kişiyi Türkiye’ye getiren Türk Hava Kuvvetleri bağlısı A400M kargo uçağının içine ve dışına, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) uzmanları tarafından detaylı şekilde arıtma işlemi uygulandı.
Çin’in Vuhan kentinden bulunan 42 kişiyi Türkiye’ye getiren Türk Hava Kuvvetleri bağlısı A400M kargo uçağının içine ve dışına, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) uzmanları tarafından detaylı şekilde arıtma işlemi uygulandı.
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