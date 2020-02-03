Dünya Çinden gelen uçak uzmanlar tarafından arıtma işlemi uygulandı
ASYA

Çin’den gelen uçak uzmanlar tarafından arıtma işlemi uygulandı

Çin’in Vuhan kentinde bulunan 42 kişiyi Türkiye’ye getiren A400M tipi kargo uçağı, KBRN uzmanları tarafından arıtma işlemine tabi tutuldu.

Haber Merkezi İHA
Uçak, arıtmaya tabi tutuldu.
Uçak, arıtmaya tabi tutuldu.

Çin’in Vuhan kentinden bulunan 42 kişiyi Türkiye’ye getiren Türk Hava Kuvvetleri bağlısı A400M kargo uçağının içine ve dışına, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) uzmanları tarafından detaylı şekilde arıtma işlemi uygulandı.

Uzamnlar tarafından yapıldı.
Uçak, dezenfekte edildi.
Detaylı bir şekilde arıtma işlemi yapıldı.

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