Çin'den gerilimi artıracak hamle: Tayvan Adası'nı dört bir yandan çevreledi

Kim Jong-un kız kardeşinden itiraf gibi açıklama

Koronavirüs salgının başından beri ülkesinde hiç vaka olmadığını iddia eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Koreliler birer birer hastalanmaya başlayınca gerçeği açıklamak zorunda kalmış. Kuzey Kore'ye koronavirüsün Güney Koreliler tarafından taşındığını iddia etmişti. Dün yapılan zafer konuşmasına göre Kuzey Kore'de artık koronavirüs denen şeyden hiç eser kalmadı. ma 'hikâyedeki' küçük bir detay da dikkat çekti. Kim Jong-un kız kardeşinden itiraf geldi.