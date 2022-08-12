Dünya Çinden gerilimi artıracak hamle Tayvan Adasını dört bir yandan çevreledi
ASYA

Çin'den gerilimi artıracak hamle: Tayvan Adası'nı dört bir yandan çevreledi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Açıklamada, hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Çinden gerilimi artıracak hamle: Tayvan Adasını dört bir yandan çevreledi
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaretiyle başlayan kriz sürüyor.

Çin ordusunun Pelosi’nin ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikat 4. gününde devam ederken, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00 (TSİ 10.00) itibarıyla Ada çevresinde görülen uçaklardan 10'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

  • Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. Altı bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.

Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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