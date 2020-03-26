Dünya Çinden şaka gibi karar Yurt dışı kaynaklı artan koronavirüs vakaları sebebiyle yabancıların Çine girişi yasaklandı
KORONAVİRÜS

Çin'den şaka gibi karar: Yurt dışı kaynaklı artan koronavirüs vakaları sebebiyle yabancıların Çin'e girişi yasaklandı

Çin, ilk defa 2019’un Aralık ayında Wuhan kentinde görülen ve üç ay içinde tüm dünyada yarım milyondan fazla kişiye bulaşan Kovid-19’un ülke dışında çok yayıldığı gerekçesi ile sınırlarını yabancılara kapattı. Yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirildiğinin duyurulduğu açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunanların da Çin'e girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Çin'e girmek isteyen yabancıdan test için örnek alınırken.
Çin'e girmek isteyen yabancıdan test için örnek alınırken.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu giriş yasağının Kovid-19 salgınını önlemek için geçici bir tedbir olduğu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Yabancı ülke misyonlarında çalışanların kapsam dışında tutulacağının vurgulandığı açıklamada, ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanındaki işlerle ilgili ise vize başvurularının yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Çin'in koronavirüs salgını nedeni ile sınırlarını yabancılara kapatması, sosyal medyada mizahi eleştirileri de beraberinde getirdi. Yeni Şafak grafik servisi, çok fazla yaygınlaşan 'whatsapp grubu capsini' Çin'in aldığı son karara uyarladı.

Koronavirüste vaka sayısı 500 bini aştı
DÜNYA
Koronavirüste vaka sayısı 500 bini aştı

3 bin 287 kişi ölmüştü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 81 bin 285 kişide virüs görüldüğünü ve salgına bağlı 3 bin 287 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Bu kadarına pes: Koronavirüs yasaklarından kaçmak için bakın ne yaptılar
FOTOĞRAF 3
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Tarsus ilçesi Caminur Mahallesi'nde bulunan Kleopatra Hamamı korona virüs nedeniyle iş yeri sahibi A.S. tarafından kapatıldı. İşletme sahibi A.S. Ankara'ya gitmesini fırsat bilen çalışan M.G. hamamın salonunu kahvehaneye çevirdi.
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M.G. adlı çalışan 2 masa kurarak arkadaşlarını davet etti. Hamamda kumar oynattığı ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu hamama baskın düzenledi. İçeriye giren polis ekiplerini gören kişiler şaşkınlık yaşadı.
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Polis, 10 kişiye toplamda 47 bin 670 TL idari para cezası kestdi. Polis ayrıca M.G. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem gerçekleştirdi.
Bu kadarına pes: Koronavirüs yasaklarından kaçmak için bakın ne yaptılar
Mersin'in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi. İhbar üzerine hamamı basan polisleri karşılarında gören vurdumduymaz kişiler büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, yasaklara uymayan 10 kişiye toplam 47 bin 670 TL ceza kesti.


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