Çin'den şaka gibi karar: Yurt dışı kaynaklı artan koronavirüs vakaları sebebiyle yabancıların Çin'e girişi yasaklandı
Çin, ilk defa 2019’un Aralık ayında Wuhan kentinde görülen ve üç ay içinde tüm dünyada yarım milyondan fazla kişiye bulaşan Kovid-19’un ülke dışında çok yayıldığı gerekçesi ile sınırlarını yabancılara kapattı. Yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirildiğinin duyurulduğu açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunanların da Çin'e girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu giriş yasağının Kovid-19 salgınını önlemek için geçici bir tedbir olduğu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağı belirtildi.
Açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.
Yabancı ülke misyonlarında çalışanların kapsam dışında tutulacağının vurgulandığı açıklamada, ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanındaki işlerle ilgili ise vize başvurularının yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.
3 bin 287 kişi ölmüştü
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 81 bin 285 kişide virüs görüldüğünü ve salgına bağlı 3 bin 287 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.