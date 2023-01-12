Dünya Çine ait gemiler Japon kara sularını ihlal etti
ASYA

Çin'e ait gemiler Japon kara sularını ihlal etti

Çin'e ait gemilerin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Çine ait gemiler Japon kara sularını ihlal etti
Foto/arşiv

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Çin gemileri, tartışmalı Senkaku Adaları bölgesinde Uotsuri Adası'nın yaklaşık 20 kilometre güneybatısında Japon ulusal kara suları bölgesine girdi.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin gemilerine bölgeden ayrılmaları yönünde uyarıda bulundu. Söz konusu kara suları ihlali bu yıl ilk kez yaşandı.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek
FOTOĞRAF 19
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Çin’e karşı pozisyon almak için yeni adımları konuşmak üzere ABD ile Japonyanın dışişleri ve savunma bakanları, Washingtonda Güvenlik İstişare Komitesi Toplantısında bir araya geldi.
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Dört bakan, Çin’e karşı genişletilmiş caydırıcılık konusunu ele aldıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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ABD Savunma Bakanı Austin, tarihi bir karar alarak ABD’nin Japonya’daki askeri konuşlanmasını optimize edeceklerini söyledi.
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Austin, ABD’nin Okinawa’daki 12. Topçu Alayının yeniden organize edilerek 12. Deniz Piyadeleri Kıyı Alayına dönüştürüleceğini söyledi.
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Bu dönüştürme sürecinin 2025’e kadar süreceğini anlatan Austin, bu alayın ABD ordusunun yeni kuvvet konsepti çerçevesinde oluşturulacağını ve ileri teknoloji istihbarat, gözlem, keşif ve uzun menzilli gemi savar sistemleri ile donatılacağını söyledi.
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Çin’in ABD için yakın rakip ve zorlu bir sınama olduğuna işaret eden Austin, “Japonya ve ABD, Çinin istikrarı bozan eylemleri konusunda ortak endişeler taşıyor. ABDnin Japonyayı nükleer de dahil olmak üzere tüm yeteneklerle savunma kararlılığını yeniden teyit etmek ve karşılıklı güvenlik anlaşmasının beşinci maddesinin Senkaku Adaları için geçerli olduğunun altını çizmek istiyorum.” ifadesini kullandı.
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Çin’in Tayvan’ı işgalinin yakın olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.
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Bakan Austin, Çin’in Tayvan çevresinde hava ve deniz hareketliliğini arttırarak bölgede yeni bir normal oluşturmaya çalıştığını ancak Tayvan’ın işgalinin yakın olduğunu söyleyemeyeceğini dile getirdi.
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ABD Dışişleri Bakanı Atony Blinken da “Bugün, Ortak Müttefik Komuta ve Kontrol Merkezi, istihbarat, gözetleme ve keşif, tesislerin ortak kullanımı, ikili tatbikatlar dahil olmak üzere koordinasyonumuzu derinleştirmenin yollarını ele aldık.” dedi.
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Kuzey Kore, Çin ve Rusya’nın bölgedeki statükoyu değiştirmeyi hedeflediğini belirten Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının da pasifik bölgesindeki statükoya yansımalarının olduğunu dile getirdi.
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ABDli bakan aynı zamanda büyük güçler arasında iletişim kanallarını açık olmasının önemine vurgu yaptı.
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Blinken önümüzdeki haftalarda Çin’e seyahat edeceğini ve Pekin ile yanlış hesaplamaları önlemek için iletişim kanallarını açık tutulmasını konuşacaklarını ifade etti.
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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise “Japonya ve ABD, Çinin Doğu Çin Denizindeki statükoyu değiştirme girişimlerine ve Japonyanın Senkaku Adalarındaki uzun yıllara dayanan hakimiyetini baltalamaya çalışan davranışlarına karşı çıkmaya devam edecek.” diye konuştu.
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Japon bakan, Çin’in kendileri için benzersiz bir stratejik sınama olduğuna işaret ederek, Pekin’in kendi menfaatlerine hizmet edecek bir uluslararası düzen kurma çabasının kendilerini derinden endişelendirdiğini kaydetti.
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Yoşimasa, ayrıca ABD’nin Okinawa’daki askeri varlığını yeniden organize etme kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Title
Doğu Çin Denizinde Japonya’nın Senkaku, Çinin de Diaoyü olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.
Title
Mülkiyeti Japonyada olan, Çinin ise iç bölge olarak hak iddia ettiği ve üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
Title
1955’te imzalanan ABD-Japonya Güvenlik Anlaşmasının 5. Maddesi kapsamında ABD Japonya’yı her türlü saldırı konusunda savunmayı taahhüt ediyor.
Title
Gün içinde AA muhabirine konuşan ABD’li yetkili, bu anlaşmanın kapsamının Japon uzay araçlarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtmişti.
Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek
Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Çin'i açık açık tehdit etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tartışmalı Senkaku Adaları dahil Japonya'ya yönelik her türlü saldırıya, nükleer silah dahil tüm askeri güçleriyle karşılık vereceklerini söyledi.


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