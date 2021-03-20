Dünya Çine ait "Tip 055" güdümlü roket destroyeri ilk kez Japonyaya yaklaştı
ASYA

Çin'e ait "Tip 055" güdümlü roket destroyeri ilk kez Japonya'ya yaklaştı

Çin'e ait gelişmiş teknolojilere sahip Renhai sınıfı "Tip 055" güdümlü roket destroyerinin ilk kez Japonya yakınlarında seyrettiği bildirildi. Filo, Japonya kara sularına girmeyerek kuzeye doğru yöneldi ve Japon donanmasına ait unsurlara karşı tehdit oluşturmadı.

Haber Merkezi AA
Çin donanmasının en büyük destroyeri.
Çin donanmasının en büyük destroyeri.

Çin'e ait gelişmiş teknolojilere sahip Renhai sınıfı "Tip 055" güdümlü roket destroyerinin ilk kez Japonya yakınlarında seyrettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tip 055" güdümlü roket destroyerinin de içinde yer aldığı Çin'e ait askeri filonun, batıdaki Tsuşima boğazından geçerek Japonya'ya yaklaştığı belirtildi.

Bir fırkateynin de yer aldığı filonun daha sonra Japonya'nın Kyuşu bölgesi ile Kore yarımadası arasındaki boğazdan geçerek Japon Denizi'ne doğru ilerlediği ifade edildi.

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Çin donanmasının en büyüğü

Açıklamada, "Çin donanmasının en büyük destroyeri olduğu" bilinen destroyerin ilk kez Japonya yakınlarında tespit edildiği kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre filo, Japonya kara sularına girmeyerek kuzeye doğru yöneldi ve Japon donanmasına ait unsurlara karşı tehdit oluşturmadı.

"Tip 055" olarak adlandırılan ve ileri düzey radarlarla donatılmış Renhai sınıfı güdümlü füze destroyerinin, Çin donanmasının en büyük destroyeri olduğuna inanılıyor.

Kyodo ajansı, ilk olarak Ocak 2020'de hizmete alınan destroyerin, dikey atış füze, uzun menzil seyir füzesi ve gemisavar füzeleri fırlatabileceğini belirtti.

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