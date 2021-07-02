Dünya Çini zora sokacak bilgiyi ABD duyurdu 100den fazla var
ASYA

Çin'i zora sokacak bilgiyi ABD duyurdu: 100'den fazla var

Çin yönetiminin kıtalararası balistik füzelerin fırlatılması için 100’den fazla silo inşa etmeye başladığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Çini zora sokacak bilgiyi ABD duyurdu: 100den fazla var
Çin'in nükleer başlıklı balistik füzeler için 100’den fazla yeni silo inşa ettiği belirtildi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Çin yönetiminin nükleer başlıklı balistik füzeler için 100’den fazla yeni silo inşa etmeye başladığını yazdı.

Gazetenin California’nın Monterey kentindeki "James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Araştırmaları Merkezi’ndeki" araştırmacılara dayandırdığı haberine göre ABD’li araştırmacılar, uydu görüntülerinden yola çıkarak bu sonuca vardı. Gansu eyaletinin Yumen kenti yakınlarında tespit edilen yeni silo inşaatının Çin’in mevcut füze fırlatma tesisleriyle çok benzer olduğu ifade edildi.

"Amaç, ABD’ye karşı nükleer caydırıcılığı artırmak"

Çin’in nükleer cephaneliği konusunda analiz yürüten ekibin direktörü Jeffrey Lewis, "Bu sayıya Çin genelindeki diğer şantiyelerde yapım aşamasında olan silolar da eklenirse toplam yapım aşamasında olan silo sayısı 145’e çıkıyor" dedi. Lewis, Çin’in nükleer gücünün arttırmasının nedenlerinin "ABD’yi caydırmak ve ilk nükleer saldırıya karşılık verebilmek için yeterli sayıda nükleer silaha sahip olduğunu göstermek istemesi" olarak açıkladı.

Washington Post’a göre Çin, yaklaşık 300 adet nükleer silaha sahip.

Çin'de nükleer sızıntı iddiası: Radyolojik tehdit uyarısı
DÜNYA
Çin'de nükleer sızıntı iddiası: Radyolojik tehdit uyarısı
Abone Ol Google News
Vefat haberi yasa boğdu

Vefat haberi yasa boğdu

İşte Kartal Tibet'in hayatı hakkında merak edilenler...
Şırdan patlaması

Şırdan patlaması

Adanalılar, yasaklar kalkar kalkmaz şırdancıya koştu.
Faizsiz konut şirketlerine tasfiye

​BDDK 21 konut şirketine tasfiye kararı aldı.

​Yargıtay MİT tırları davasını onadı.

​Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi isimden önemli açıklama.

Vatandaşlar parklar, sahiller ve restoranlara akın etti.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

​Koronavirüsle hayatımıza giren 1,5 yıllık kısıtlamalar sona erdi.

​“Anadolu Kartalı” tatbikatında dikkat çekici sahneler yaşandı.

​Falçatayla boğazını kesti, cezaevinden aşk mektupları gönderdi.
Yazın gözdesi o

Yazın gözdesi o

​Dalında 2 lira olan kiraz pazarda 15 lira.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.