Çin'in en büyük gölü kurumak üzere

Ülkenin en büyük gölü olan Poyang'da kuraklık tehlikesine karşı 'kırmızı alarm' ilan edildi.

İklim krizinin küresel emarelerinden kuraklık Avrupa'dan sonra Çin'de de etkisini artırdı. Ülkenin en büyük gölü olan Poyang'da kuraklık tehlikesine karşı 'kırmızı alarm' ilan edildi. Çin'in orta kesimindeki Jiangxi eyaletinde bulunan Poyang Gölü'ndeki suyun büyük çoğunluğunun kuruduğu belirtilirken su seviyesinin son üç ayda 19,43 metreden 7,1 metreye düştüğü vurgulandı.

Sıcaklığın yanı sıra yağışların azalmasının da kuraklığın etkisini artırdığı hatırlatılırken, ülke genelinde temmuz ayından bu yana kaydedilen yağış miktarının; geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 60 azaldığı ifade edildi.

Ülkede ağustos ayında sıcaklık rekoru kırılmış, Yangtze nehri havzasındaki kuraklık hidroelektrik santrallerinin verimliliğini azaltmış ve zirai üretimi olumsuz etkilemişti. Çin’in en uzun nehri olan Yangtze’deki kuraklığın devam ettiğini söyleyen yetkililer çeşitli önlemlerin hayata geçirildiğini kaydetti.

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