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Dünya Çinin Hunan eyaletinde çöken binada mucize 132 saat sonra bir kişi kurtarıldı
ASYA

Çin'in Hunan eyaletinde çöken binada mucize: 132 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken altı katlı binanın enkazından 132 saat sonra bir kişinin kurtarıldığı açıklandı. Gece saatlerinde kurtarılan kadın, enkazdan sağ çıkarılan 10'uncu kişi oldu.

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Haber Merkezi AA
Çinin Hunan eyaletinde çöken binada mucize: 132 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 132 saat sonra bir kişi kurtarıldı.

29 Nisan'da çöken binadan 132 saatin ardından çıkarılan kadının bilincinin yerinde olduğu, kurtarma görevlileriyle iletişim kurabildiği kaydedildi.

Kurtarma ekipleri seslenerek, moloz yığını içindeki metallere vurarak ve kurtarma köpekleriyle enkaz altındaki 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Bina çevresinde yaşayan 39 kişiden ise haber alınamıyor.

Enkazdan şu ana dek 10 kişi sağ, beş kişi ise ölü çıkarıldı.

Binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu dokuz kişi gözaltına alınmıştı. Binanın tasarım ve inşasından sorumlu üç kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen beş kişi, savcılar tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.

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