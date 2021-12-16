Dünya Çinin Inan eyaletinde 3 bin yıllık antik kent kalıntıları bulundu
ASYA

Çin'in Inan eyaletinde 3 bin yıllık antik kent kalıntıları bulundu

Çin'in orta kesimindeki Inan eyaletinde geçmişi en az 3 bin yıl geriye giden bir yerleşimin kalıntıları bulundu. Şinhua ajansının haberine göre, arkeologlar Anyang şehrindeki Taociaying köyü yakınlarında Şang Hanedanı devrine (M.Ö. 1600-1046) ait bir yerleşimi ortaya çıkardı.

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Haber Merkezi AA
Çinin Inan eyaletinde 3 bin yıllık antik kent kalıntıları bulundu
Arşiv

Doğu batı ekseninde 560 metrelik, kuzey güney ekseninde 330 metrelik bir bölgeyi kapsayan yerleşimin dönemin önemli bir kent merkezi olduğu tahmin ediliyor.

Arkeologlar şu ana kadar 27 mezar ve bronz işleri, silahlar, aletler, kil çömlekler, yeşim taşından yapılma malzemeler ve kemik kalıntılarından oluşan 172 parça buluntuyu gün yüzüne çıkardı.

Antik kentte gömü bölgesinin yanı sıra kireç ocakları, su kuyuları ve çukurların bulunduğu bir yaşama ve üretim alanının da bulunduğu belirtildi.

Ayrıca kentin doğusunda kuzey güney yönünde 330 metre, doğu batı yönünde 300 metre genişliğinde, halka şeklinde bir siperin kazılmış olduğunu, bunun kentin saldırılara karşı büyük bir savunma hattı kurulacak derecede önemli bir yerleşim olduğunun işareti olduğu kaydedildi.

Anyang Kültürel Kalıtlar ve Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Kong Dıming, bölgelerin işlevsel dağılımının yüksek bir kentleşme standardının varlığını kanıtladığını belirterek, "Bölgelerin dağılımı ve buluntular dikkate alındığında, buranın Şang devrinin ortalarında önemli bir şehir olduğunu söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Kong, kalıntıların Şang devri kültürüne dair arkeolojik çalışmalar açısından değerli olduğunu vurguladı.

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Tarlada bulunan 2 bin yıllık kitabenin sırrı çözüldü: Üzerinde bir babanın mesajı var

Heyecan veren keşif: Tarlada bulundu tam iki bin yıllık
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Bursa’nın İznik ile Yenişehir ilçeleri arasında kalan Kirazlıyayla mevkiinde bir tarlanın ortasında bulunan ve İznik Müze Müdürlüğü tarafından tescil edilen 2 bin yıllık kaya mezarın Romalı bir bürokrat ve ailesine ait olduğu ortaya çıktı.
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Devasa kayanın içi oyularak yapılan mezarın iç kısmında ve dışında oyularak ve o dönemden kalma orijinal boya ile mezarın kimlere ait olduğu yazıtlar bulunuyor. Mezarın 4 kişilik ‘Primigenus’ ailesine ait olduğu ve o kişinin de asil bir Romalı aile olan ve bürokrasi ile uğraşan kişiler olduğu anlaşıldı.
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Mezarın yaklaşık 6 metreye 4 metre olduğu, o dönem için bu tür mezarların ancak zengin ve soylular tarafından yaptırılabileceği belirtildi.
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Uzmanlar tarafından tercüme edilen yazıtlarda, “Oğlumuz P. Clodius Anthus ve çocukları için bir lahit. P. Clodius Primigenus’un mezar sahası. Clodia Calliste’ye annesi Prima ile birlikte bir lahit. Oğlumuz P. Servilius Quirinalis’e karısı ve çocuklarıyla birlikte iki lahit” yazdığı tespit edildi.
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İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, kaya mezarın heyecan verici olduğunu dile getirerek, “Şu an görmüş olduğunuz kaya mezarı Roma döneminden kalmadır. Kitabeden burada soylu bir aile olduğu anlaşılan Primigenus’a ait olduğu anlaşılmaktadır. Erken Hristiyanlık dönemi de diyebileceğimiz zamanda yapılmış mezardır...
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Buradaki yazılardan gördüğümüz gibi aile fertlerinin de isimleri yazmaktadır. O döneme ait orijinal kırmızı boyalar hala görülebilmektedir. Yöremizde, kaya mezarları oldukça yaygındır. Bu dünyada Romanya ve Bursa İznik’te bu yapıtlar son derece fazladır. Bunun dışındaki bölgelerde bunlara pek rastlanmaz. Bu tür mezar odaları Hristiyanlığın eski dönemlerinde, bu dini kabul etmiş halklar, Paganlar tarafından takibata uğruyordu. Böylece gerek ibadetlerini, gerekse mezarlarını gözden ırak, görülmeyen yerlere yapmaktaydılar” dedi.
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Bu devasa yapılar o dönemde soylu, zengin aileler tarafından yaptırılabildiğini işaret eden Taylan Sevil, “Günümüzde düşünürsek, Osmanlı döneminin türbeleri, Selçuklu’nun kümbetleri gibi. Adeta aile kabristanları diyebiliriz. Sıradan halk basit yerlerde gömülüyordu. Soylu aileler böyle büyük masraflara girerek yaptırıyordu. Bunlar tarihi, arkeolojik belgelerde korunması gerekmektedir” diye konuştu.
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(Özel) Bursa’da 2 bin yıllık kaya mezarın, Romalı soylu bir bürokrat ve ailesine ait olduğu ortaya çıktı
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(Özel) Bursa’da 2 bin yıllık kaya mezarın, Romalı soylu bir bürokrat ve ailesine ait olduğu ortaya çıktı
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(Özel) Bursa’da 2 bin yıllık kaya mezarın, Romalı soylu bir bürokrat ve ailesine ait olduğu ortaya çıktı
Heyecan veren keşif: Tarlada bulundu tam iki bin yıllık
Bursa'nın İznik ilçesinde tarlanın ortasında bulunan 2 bin yıllık kaya mezarın Romalı soylu bir bürokrat ve ailesine ait olduğu ortaya çıktı.
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