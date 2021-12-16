Çin'in Inan eyaletinde 3 bin yıllık antik kent kalıntıları bulundu

Doğu batı ekseninde 560 metrelik, kuzey güney ekseninde 330 metrelik bir bölgeyi kapsayan yerleşimin dönemin önemli bir kent merkezi olduğu tahmin ediliyor.

Arkeologlar şu ana kadar 27 mezar ve bronz işleri, silahlar, aletler, kil çömlekler, yeşim taşından yapılma malzemeler ve kemik kalıntılarından oluşan 172 parça buluntuyu gün yüzüne çıkardı.

Antik kentte gömü bölgesinin yanı sıra kireç ocakları, su kuyuları ve çukurların bulunduğu bir yaşama ve üretim alanının da bulunduğu belirtildi.

Ayrıca kentin doğusunda kuzey güney yönünde 330 metre, doğu batı yönünde 300 metre genişliğinde, halka şeklinde bir siperin kazılmış olduğunu, bunun kentin saldırılara karşı büyük bir savunma hattı kurulacak derecede önemli bir yerleşim olduğunun işareti olduğu kaydedildi.

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Anyang Kültürel Kalıtlar ve Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Kong Dıming, bölgelerin işlevsel dağılımının yüksek bir kentleşme standardının varlığını kanıtladığını belirterek, "Bölgelerin dağılımı ve buluntular dikkate alındığında, buranın Şang devrinin ortalarında önemli bir şehir olduğunu söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Kong, kalıntıların Şang devri kültürüne dair arkeolojik çalışmalar açısından değerli olduğunu vurguladı.

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