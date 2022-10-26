Çin'in mali açığı yaklaşık 1 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Pekin Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere dayanan bir analize göre, Ocak'tan Eylül'e kadar olan süreçte bütçe açığı 7,16 trilyon yuan (980 milyar $) oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 trilyon açığın neredeyse üç katı oldu.

Maliye Bakanlığına göre, hükümetin işletmelere daha fazla vergi indirimi yapmasıyla birlikte, genel hükümet geliri Ocak'tan Eylül'e yüzde 6,6 düşüşle 15,3 trilyon yuan'a düştü.

Büyümeyi hızlandırmak ve istihdam yaratmak için hükümet güdümlü bir altyapı baskısının ardından, mali harcama ilk dokuz ayda yüzde 6,2 artarak 19,04 trilyon yuan'a yükseldi.

TRT World'e göre, Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,9 büyüdü, bu hafta gösterilen veriler beklentileri aştı.

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Ancak, Çin para birimi düştü ve Hong Kong'daki hisse senetleri küresel mali krizden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

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