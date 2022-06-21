Dünya Çinin savaş gemileri Japon kara sularına girdi
ASYA

Çin'in savaş gemileri Japon kara sularına girdi

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi. Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çinin savaş gemileri Japon kara sularına girdi
Foto/arşiv

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Gemiler, Uotsuri Adası'nın 20 kilometre güneybatısına yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği gemilerinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK, Çin'e ait gemilerin bu yıl 11. kez Japon karasularını ihlal ettiğini duyurdu.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Yunanistan'dan şikayet diplomasisi
DÜNYA
Yunanistan'dan şikayet diplomasisi

Ukrayna için kritik hafta: AB'den üyelik için yeşil ışık
DÜNYA
Ukrayna için kritik hafta: AB'den üyelik için yeşil ışık

Arabistan seyahat yasağını kaldırdı
EKONOMİ
Arabistan seyahat yasağını kaldırdı
Putini üzecekbir kayıp daha

Putin'i üzecek
bir kayıp daha

​Rus komutanın öldürüldüğü saldırı kamerada.
16 ilde FETÖ operasyonu

16 ilde FETÖ operasyonu

​Gözaltına alınanlar arasında bir albay da var.
Krizotakis

​Atina, adalar konusunda 1965'ten bu yana sistematik kriz çıkarıyor.
Öğleden<br>sonraya dikkat

Öğleden
sonraya dikkat

​Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı.

​Genelkurmay Başkanları 72 yaşına kadar görev yapabilecek.

4 bin 200 polisle dev uyuşturucu operasyonu.

Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz'da: Kim ne kadar zam alacak?

Suriye'deki operasyon bölgesinde hayat hızla normalleşiyor.

​Bursa'nın Nilüfer ilçesinde korkutan yangın.

​Yüzen Dev Restoran Güney Çin Denizi'nde battı.

​Rekor katılımlı YKS sınavı için büyük organizasyon.

​“Topal Ördek” olan Macron meclisi feshedebilir.

​TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yunanistan'ın göçmenlere tavrını eleştirdi.

​Serbest Ticaret Anlaşmasında sona yaklaşıldı.

​Tur operatörleri ve S. Arabistanlı turistler mutlu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.