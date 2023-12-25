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Dünya

Çin'in Tianmu-1 meteoroloji uyduları yörüngeye oturdu

Çin, "Tienmu-1" uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi. Adı Çincede "Gök Ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının parçası olan ilk iki uydu 9 Ocak'ta, dört uydudan oluşan ikinci grup 22 Mart'ta, dört uyduluk üçüncü grup 20 Temmuz'da fırlatılmıştı. Uyduların, ticari meteoroloji veri hizmetleri için kullanılması öngörülüyor.

16:41 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Çin "Tienmu-1" meteoroloji uydularını fırlattı
Çin "Tienmu-1" meteoroloji uydularını fırlattı

Çin, "Tienmu-1" uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi. Xinhua'nın haberine göre uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Ticari meteorolojik veri hizmetleri için kullanılması amaçlanan uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti. Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 23'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çincede "Gök Ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının parçası olan ilk iki uydu 9 Ocak'ta, dört uydudan oluşan ikinci grup 22 Mart'ta, dört uyduluk üçüncü grup 20 Temmuz'da fırlatılmıştı. Uyduların, ticari meteoroloji veri hizmetleri için kullanılması öngörülüyor.



#Çin
#Tienmu-1
#uydu
#meteoroloi
1 saat önce
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