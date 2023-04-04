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Dünya

Çin'in ürettiği kameralar güvenlik zafiyeti oluşturuyor: ABD ve Avustralya'dan sonra Yeni Zelanda harekete geçti

Yeni Zelanda'da Savunma Bakanı Andrew Little, hükümet binalarında bulunan Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği güvenlik kameralarının denetlenmesinin pek mümkün olmadığını söyledi. Çin menşeili ürünlerin ABD'de güvenlik endişesiyle yasaklandığı bilinirken, Avustralya'da şubat ayında Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği tüm kameralar ve dahili iletişim sistemleri, hükümet binalarından kaldırılmaya başlanmıştı.

20:50 . 4/04/2023 Salı
AA
Yeni Zelanda'da Savunma Bakanı Andrew Little.

Yeni Zelanda'da Savunma Bakanı Andrew Little.

Yeni Zelanda'da hükümet binalarındaki Çin menşeli kameralar sorununa çözüm üretilemiyor.

New Zeland Herald'ın haberine göre Yeni Zelanda'da Savunma Bakanı Andrew Little, Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği güvenlik kameralarında tam bir denetimin "muhtemel olmadığını" belirterek, "Koruyucu güvenlik gereksinimlerimiz var, binalarda bulunan departmanlar bunu biliyor. Gereksiz bir risk olup olmadığını tespit etmek onlara kalmış." dedi.

  • Little, bu konuda öncelikli meselenin kamera sayısının belirlenmesi ve nereye yerleştirildiklerinin denetlenmesi olduğunu kaydetti.
Asıl “bu kameraların herhangi bir ağa bağlı olup olmadığı” sorusunun sorulması gerektiğini aktaran Little, kendisi için, terörizm, dış müdahale ve siber güvenlik riskleri gibi ulusal güvenlik risklerinin, "
ağa bağlı olup olmadığını bilmedikleri bir kameraya kimin sahip olabileceğinden çok daha önemli
" olduğunu ifade etti.

Basında çeşitli Yeni Zelanda hükümet binalarına 120 Çin yapımı güvenlik kamerası kurulduğunun bildirilmesinden sonra Çin menşeli kameraların bulunduğu kamu binalarının denetlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya ve ABD'de kaldırılmıştı

Avustralya’da şubat ayında güvenlik endişesi nedeniyle Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği tüm kameralar ve dahili iletişim sistemleri, hükümet binalarından kaldırılmaya başlanmıştı.

ABD, Kasım 2022'de ulusal güvenlik endişesi nedeniyle 5 Çinli teknoloji firmasından "yeni iletişim ekipmanlarının" ithalatını ve bunların ülkede satışını yasaklamıştı.

Ürünlerinin ithalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera de yer aldığı belirtilmişti.



#Çin
#Yeni Zelanda
#ABD
#Güvenlik Kameraları
41 dakika önce
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