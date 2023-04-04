Çin'in ürettiği kameralar güvenlik zafiyeti oluşturuyor: ABD ve Avustralya'dan sonra Yeni Zelanda harekete geçti

Asıl “bu kameraların herhangi bir ağa bağlı olup olmadığı” sorusunun sorulması gerektiğini aktaran Little, kendisi için, terörizm, dış müdahale ve siber güvenlik riskleri gibi ulusal güvenlik risklerinin, "

ağa bağlı olup olmadığını bilmedikleri bir kameraya kimin sahip olabileceğinden çok daha önemli