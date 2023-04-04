Çin'in ürettiği kameralar güvenlik zafiyeti oluşturuyor: ABD ve Avustralya'dan sonra Yeni Zelanda harekete geçti

Yeni Zelanda'da Savunma Bakanı Andrew Little.
Yeni Zelanda'da hükümet binalarındaki Çin menşeli kameralar sorununa çözüm üretilemiyor.
New Zeland Herald'ın haberine göre Yeni Zelanda'da Savunma Bakanı Andrew Little, Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği güvenlik kameralarında tam bir denetimin "muhtemel olmadığını" belirterek, "Koruyucu güvenlik gereksinimlerimiz var, binalarda bulunan departmanlar bunu biliyor. Gereksiz bir risk olup olmadığını tespit etmek onlara kalmış." dedi.
- Little, bu konuda öncelikli meselenin kamera sayısının belirlenmesi ve nereye yerleştirildiklerinin denetlenmesi olduğunu kaydetti.
Basında çeşitli Yeni Zelanda hükümet binalarına 120 Çin yapımı güvenlik kamerası kurulduğunun bildirilmesinden sonra Çin menşeli kameraların bulunduğu kamu binalarının denetlenmesi çağrısında bulunmuştu.
Avustralya ve ABD'de kaldırılmıştı
Avustralya’da şubat ayında güvenlik endişesi nedeniyle Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği tüm kameralar ve dahili iletişim sistemleri, hükümet binalarından kaldırılmaya başlanmıştı.
ABD, Kasım 2022'de ulusal güvenlik endişesi nedeniyle 5 Çinli teknoloji firmasından "yeni iletişim ekipmanlarının" ithalatını ve bunların ülkede satışını yasaklamıştı.
Ürünlerinin ithalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera de yer aldığı belirtilmişti.