Çin'in yerli yolcu uçağı "C919"un ilk teslimatı yapıldı

Cesur abla kardeşleri için kendini siper etti

Çin'de evlerinin önünde oynarken iş makinesi ile karşı karşıya kalan üç kardeşten en büyüğü, kardeşlerini korumak için iş makinesinin önüne geçti. Evlerinin önünde oynayan üç kardeş bir anda kendilerine doğru yaklaşan iş makinası ile karşı karşıya kaldı. Kardeşlerin en büyüğü boyuna bakmadan tereddütsüz iş makinesinin önüne geçti; kollarını iki yana açtı ve yüklü iş makinasını durdurmak için var gücüyle bağırdı. Aracı durdurmayı başaran küçük kız, kardeşlerini de teker teker eve götürdü.