Dünya Çinin yerli yolcu uçağı "C919"un ilk teslimatı yapıldı
ASYA

Çin'in yerli yolcu uçağı "C919"un ilk teslimatı yapıldı

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919"un ilk teslimatının, China Eastern hava yolu şirketine yapıldığı bildirildi. "Boeing 737" ve "Airbus 320"nin muadili olarak tasarlanan dar gövdeli yolcu uçağı, gelecek yıldan itibaren ticari seferlerde kullanılmaya başlanacak.

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Haber Merkezi AA
Çinin yerli yolcu uçağı C919un ilk teslimatı yapıldı
Çin'in yerli yolcu uçağı "C919"un ilk teslimatı yapıldı

Xinhua'nın haberine göre, "B-919A" kayıt numaralı uçak, Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak aynı şehirdeki Hongçiao Uluslararası Havalimanı'nda hava yolu şirketine teslim edildi.

"Boeing 737" ve "Airbus 320" muadili olarak tasarlanan yolcu uçaklarının, 2023'ten itibaren ticari seferlerde kullanılmaya başlanması öngörülüyor.

Devlete ait Çin Ticari Uçak Şirketinin (COMAC) geliştirdiği tek koridorlu ve dar gövdeli uçak, 156 ila 168 yolcu taşıyabiliyor.

Model, ilk test uçuşunu 14 Mayıs'ta yapmış; uçuşa uygunluğunu tescil eden "tip lisansı"nı 30 Eylül'de, üretim lisansını 30 Kasım'da almıştı.

China Eastern, Mart 2021'de imzalanan anlaşmayla uçakları tanesi 99 milyon dolara satın almak için COMAC ile anlaşmaya varmıştı.

Hava yolu şirketi, uçakları Şanghay'dan Pekin, Guangcou, Şıncın ve Çıngdu şehirlerine yapılacak iç hat uçuşlarında kullanmayı planlıyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan "orta mesafe" yolcu uçağının piyasaya sürülmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflese de jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretildiğinden, bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

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