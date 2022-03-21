Dünya Çinli bir vlogger savaşın parçaladığı Ukraynanın videolarını paylaştı Vatan haini ilan edildi
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Çinli bir vlogger savaşın parçaladığı Ukrayna'nın videolarını paylaştı: Vatan haini ilan edildi

Ukrayna'da yaşayan 36 yaşındaki Çinli Wang Jixian, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği görüntülerini yayınlaması üzerine ülkesinde vatan haini ilan edildi. Çinli izleyicilere savaşın parçaladığı Ukrayna'yı günlük yayınladığı videolarla gösteren Jixian, hızla ilgi gördü. Bu tarz videolar Rus dezenformasyonunu teşvik eden Çin devlet medyasında tam bir tezat oluşturuyor.

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Haber Merkezi Diğer
Çinli bir vlogger savaşın parçaladığı Ukraynanın videolarını paylaştı: Vatan haini ilan edildi
Ukrayna'nın Odesa kentinde yaşayan Çinli Wang Jixian, 7 Mart'ta YouTube'da yayınlanan bir videoda.

İşgalin ilk günü olan 24 Şubat'ta TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de yayınlanan bir videoda, "Yiyecek almaktan dönüyorum" dedi. Aslen Pekinli bir programcı olan Wang, videoda et ve meyve satın almayı anlattı ve bazı gıda mağazalarının hala açık olduğunu belirtti.

  • Ancak günler geçtikçe ruh hali bozuldu ve Rus saldırısı ayyuka çıktı. TikTok'a giriş yaptığında, Rus birliklerini öven veya işgali destekleyen Çin videolarını gördüğünde çok kızdı.

CNN'ye verdiği demeçte, "Çok sinirlendim, sonra onlar için videolar kaydedeceğimi düşündüm ve onlara gerçek savaş alanının ne olduğunu söyleyeceğim" dedi.

YouTube ve Çin mesajlaşma uygulaması WeChat dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yayınlanan günlük videoları, hızla ilgi gördü. Bu tarz videolar Rus dezenformasyonunu teşvik eden Çin devlet medyasında tam bir tezat oluşturuyor.

Wang Jixian, TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de yayınlanan bir videoda Çin pasaportunu tutarken.
Wang Jixian, TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de yayınlanan bir videoda Çin pasaportunu tutarken.

Videosu viral oldu

Wang, çok izlenen bir videoda Çin pasaportunu kaldırdı ve "Bu Ukraynalı muhafızlar Nazi değil, onlar bilişim programcısı, sıradan insanlar, berberler, bunlar insan" dedi.

  • Ancak bunu yaparken, Çin'in Rusya'nın işgalini kınamayı reddettiği için uluslararası baskıyla karşı karşıya kaldığı ve Çin'in son derece kısıtlanmış ve sansürlenmiş sosyal medyasında Rusya yanlısı duyguların taştığı, karışık bir tartışmanın ortasına daldı.

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