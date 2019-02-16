Dünya Cinsel tacizle suçlanan Kardinal papazlıktan çıkarıldı
AVRUPA

Cinsel tacizle suçlanan Kardinal papazlıktan çıkarıldı

Cinsel tacizle suçlanan Kardinal papazlıktan çıkarıldı

Katolik Kilisesi, eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick'in papazlıktan menedildiğini bildirdi. Vatikan'dan yapılan açıklamada, ABD vatandaşı olan emekli din adamının görev yaptığı dönemde, itiraflarını dinlediği bir kişiye ilişki teklif ettiği, yetişkin ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle papazlıktan menedildiği belirtildi.

Haber Merkezi IHA AA
Theodore McCarrick
Theodore McCarrick

Vatikan yetkililerinin eski ABD Kardinali günah çıkarma seanslarında, günah çıkaran kişilere cinsel birliktelik teklif etmek, küçüklere ve yetişkinlere karşı cinsel taciz uygulamaktan suçlu bulmasından sonra, Papa Francis,Theodore McCarrick’i papazlıktan çıkardı.

Papa Francis, Washington’un başpiskoposluğunu yapan McCarrick’in papazlıktan çıkarılmasını, rahiplerin cinsel tacizlerinin önüne geçmesi ve kilise hiyerarşisinin bunları ört bas etmelerinin cezalandırılmasında kiliseye nasıl yardım edileceğinin konuşulacağı dünya piskoposları toplantısına başlamadan 5 gün önce açıkladı.

  • Daha önce Başpiskoposluktan alınan 88 yaşındaki McCarrick din adamlığından atılmasından sonra ayinleri yönetmesine izin verilmeyecek.

Vatikan Basın Bürosu 11 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Papa’nın İnanç Dokrini izleme bürosunun Kardinal McCarrick’i günah çıkarma seansı sırasında küçüklere ve yetişkinlere karşı kuvvet kullanarak cinsel tacizde bulunmaktan dolayı suçlu bulduğunu açıklamıştı. Kilise yetkilileri o zaman McCarrick’i dini görevinden el çektirmişti.

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