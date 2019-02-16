Cinsel tacizle suçlanan Kardinal papazlıktan çıkarıldı

Vatikan yetkililerinin eski ABD Kardinali günah çıkarma seanslarında, günah çıkaran kişilere cinsel birliktelik teklif etmek, küçüklere ve yetişkinlere karşı cinsel taciz uygulamaktan suçlu bulmasından sonra, Papa Francis,Theodore McCarrick’i papazlıktan çıkardı.

Papa Francis, Washington’un başpiskoposluğunu yapan McCarrick’in papazlıktan çıkarılmasını, rahiplerin cinsel tacizlerinin önüne geçmesi ve kilise hiyerarşisinin bunları ört bas etmelerinin cezalandırılmasında kiliseye nasıl yardım edileceğinin konuşulacağı dünya piskoposları toplantısına başlamadan 5 gün önce açıkladı.

Daha önce Başpiskoposluktan alınan 88 yaşındaki McCarrick din adamlığından atılmasından sonra ayinleri yönetmesine izin verilmeyecek.

Vatikan Basın Bürosu 11 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Papa’nın İnanç Dokrini izleme bürosunun Kardinal McCarrick’i günah çıkarma seansı sırasında küçüklere ve yetişkinlere karşı kuvvet kullanarak cinsel tacizde bulunmaktan dolayı suçlu bulduğunu açıklamıştı. Kilise yetkilileri o zaman McCarrick’i dini görevinden el çektirmişti.