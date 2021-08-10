Dünya Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo istifa etti
AMERİKA

Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo istifa etti

New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldığını açıkladı. Cuomo'nun yerine Kathy Hochul, New York'un ilk kadın valisi oldu.

Haber Merkezi AA
Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo istifa etti
Andrew Cuomo

Taciz iddiaları üzerine görevi bırakması yönünde çağrıların yükselmesinin ardından Cuomo, düzenlediği basın toplantısında istifasını duyurdu.

Cuomo, aylar sürecek azil işlemleri sırasında değerli zaman ve para kaybı olacağını, ayrıca yönetimin çalışmaya devam etmesinin "ölüm kalım meselesi" olduğunu belirterek, bu enerji kaybına neden olmak istemediğini söyledi.

Hakkındaki iddialar karşısında kendini savunmaya devam eden Cuomo, toplantıya New York Başsavcısı Letitia James'ın raporunu eleştirerek başladı.

Raporda ciddi hatalar olduğunu ileri süren Cuomo, "Uygunsuz davrandığımı iddia etmek ile cinsel taciz sonucuna varmak farklı şeylerdir." dedi.

Sözlerinin, 11 kadını derinden yaraladığını reddetmek anlamına gelmediğini söyleyen Cuomo, kadınlardan özür de diledi.

Hareketleri için tüm sorumluluğu üstlendiğini, insanlara fazla yakın davrandığını, sarılıp öpmekten çekinmediğini ifade eden Cuomo, "Kendimce kimseyle sınırı aşmadım ama sınırın nerede bittiğini bilmiyordum. Bu konuda nesil ve kültür farklarını dikkate almalıydım ama yapmadım." diye konuştu.

Üç dönemdir görev yapan Demokrat Vali Cuomo'nun, cinsel taciz ile bakımevlerinde Kovid-19 salgını konusunda halkı yanıltmak ve Kovid-19 testlerinde aile ve akrabalarına öncelik tanımak gibi iddialarla New York Eyalet Meclisi'nde azil soruşturması devam ediyordu.

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New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı
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New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı
Title
New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı
Title
New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı
Title
New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı
Title
New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı
Title
New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı
Title
New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı
Title
New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı
Title
New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı
Title
New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı
Title
New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı
New York Valisi Cuomo'dan koronavirüs itirafı: Çok geç kaldık
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