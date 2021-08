Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo istifa etti New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldığını açıkladı. Cuomo'nun yerine Kathy Hochul, New York'un ilk kadın valisi oldu.

Haber Merkezi 10 Ağustos 2021, 19:24 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2021, 20:03 AA