Dünya Cinsiyet değiştiren ABDli asker pişman oldu Hayatımın en büyük hatası
AMERİKA

Cinsiyet değiştiren ABD'li asker pişman oldu: Hayatımın en büyük hatası

ABD donanmasının özel kuvvetlerinde görevli olan ve erkekten kadına dönen Kristin Beck, cinsiyet değiştirme kararının hayatının en büyük hatası olduğunu söyledi. Yeniden doğduğu cinsiyete dönmeye hazırlanan Beck, trans aktivistleri eleştirerek kendisinden faydalandıklarını ifade etti. Ülkesine seslenen Beck, "Amerika’nın tamamına yayılmış binlerce cinsiyet kliniği var. Çocuklar içeri girip ‘Ben erkek gibiyim’ veya ‘Bu beni rahat hissettiriyor’ dediğinde bir psikolog, ‘Ah, sen transseksüelsin’ diyor. Bu doğru görünüyor mu? Bu yüzden Amerika’ya uyanmasını söylemeye çalışıyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cinsiyet değiştiren ABDli asker pişman oldu: Hayatımın en büyük hatası
Dünya

ABD donanmasında görevli bir asker olan ve erkekten kadına dönen Kristin Beck, yeniden doğduğu cinsiyete dönmeye hazırlanıyor. Beck, kendisinden “faydalandıklarını” söylediği trans aktivistleri eleştirerek yeniden doğduğu cinsiyete geri dönmeye karar verdiğini açıkladı.

20 YILLIK ASKERİ KARİYERİ VAR

Daily Mail’in haberine göre, 2011 yılında emekli olan Beck, ABD ordusundaki en yüksek eğitimli seçkin kuvvet olan SEAL Team Six de dahil olmak üzere donanmada 20 yıl hizmet etmiş bir sicile sahipti.

Beck, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Son 10 yılda başıma gelen her şey hayatımı mahvetti. Hayatımı mahvettim. Ben kurban değilim. Bunu kendime yaptım ama yardım aldım. Tüm sorumluluğu alıyorum. Bu yüzden şu anda buradayım. Bunu düzeltmeye çalışıyorum.”

"NE YAPTIKLARINI BİLİYORLARDI"

Transseksüel sağlık hizmetlerinin çocuklara zarar verdiğini söyleyen Beck, şöyle konuştu:

"Ben kullanıldım… Çok saftım, gerçekten kötü bir durumdaydım ve kullanıldım. Propagandaya maruz kaldım. Beni aşan bilgiye sahip birçok insan tarafından kötü bir şekilde kullanıldım. Ne yaptıklarını biliyorlardı.

AMERİKA'YA SESLENDİ: UYANIN

Amerika’nın tamamına yayılmış binlerce cinsiyet kliniği var. Çocuklar içeri girip ‘Ben erkek gibiyim’ veya ‘Bu beni rahat hissettiriyor’ dediğinde bir psikolog, ‘Ah, sen transseksüelsin’ diyor. Ve ertesi gün, pedofillerde tıbbi kastrasyon için kullandıkları hormonların aynısı olan hormonları alıyorsunuz. Şimdi bunu 13 yaşındaki sağlıklı çocuklara veriyorlar. Bu doğru görünüyor mu? Bu yüzden Amerika’ya uyanmasını söylemeye çalışıyorum"

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