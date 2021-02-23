​Cinsiyet öğrenme partisi için kurduğu cihaz patlayan baba adayı hayatını kaybetti

Dünyanın birçok yerinde çeşitli şovlarla düzenlenen bebek cinsiyeti açıklama partilerinden biri, bu kez kanlı bitti. Son zamanlarda bu tip partilerde sık sık kaza yaşandığı gündeme gelirken, ABD'de yaşanan bir olay sonucunda baba adayı hayatını kaybetti.

Patlayıcı unsurlar içeriyordu

Daily Mail'in haberine göre; olay, ABD'nin New York eyaletinde meydana geldi. 28 yaşındaki Christopher Pekny, bebeğinin cinsiyetini açıklamak üzere bir alet yapmaya karar verdi. Patlayıcı unsurlar içeren aletin çalışıp çalışmadığını test etmek isteyen Pekny, 27 yaşındaki erkek kardeşi Michael Pekny ile açık bir araziye gitti.

Yaptıkları test sırasında şiddetli bir patlamayla karşılana kardeşlerden Christopher Pekny, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Michael Pekny ise hastaneye kaldırıldı.

Hastanede kurtarılamadı

Baba adayının hayatını kaybetmesiyle şoke olan aile üyeleri, bu olayla birlikte korkunç bir trajediyle karşılaştı. Yerel basınına demek veren aile üyeleri, Christopher Pekny'nin yapacağı cihazın patlayıcı unsurlar taşıdığını bilmediklerini söyledi.