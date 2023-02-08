CNN 'Türkiye’deki depremler dünyanın en büyüğü' diyerek aktardı: 161 kilometrelik alanda kayma oldu

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Haberde, depremlerin son yüzyılda bölgeyi vuran en büyük sarsıntılardan olduğu kaydedildi.
Türkiye'nin, tektonik tabakaların birleştiği bölgede yer alması sebebiyle güçlü depremlere yabancı olmadığı belirtilen haberde, son 25 yılda ülkede 7 ve üstü büyüklüğünde yedi depremin meydana geldiği hatırlatıldı.
Haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son yüzyılda bölgeyi vuran en büyük sarsıntılardan olduğu aktarılırken, depremin oluş şekli ve zamanlamasının yıkıcı etkisini artırdığına işaret edildi.