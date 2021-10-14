CNN yine algı peşinde: 'Norveç'teki saldırgan yakın zamanda Müslüman oldu' vurgusu

Norveç'te geçtiğimiz gece ülkenin güneyindeki Kongsberg kentinde düzenlenen oklu saldırı dünya kamuoyunun gündemine oturdu. 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı saldırının ise "terör bağlantısı" olup olmadığı araştırılıyor. Norveç polisi tarafından saldırganın da 37 yaşındaki Norveç'te yaşayan bir Danimarkalı olduğu duyuruldu. Konuyla ilgili başta sosyal medyada olmak üzere dünya medyasında çok farklı senaryolar da yazılıp çizilmeye başlandı. Daha önce Türkiye'ye karşı algı operasyonu yürüten CNN, yine sahnedeydi. Konuyla ilgili bugün Amerikan CNN muhabiri de, CNN TÜRK'te Büşra Arslan'a yaptığı açıklamada saldırganın kısa bir süre önce Müslüman olduğunu vurguladı.

DÜNYA Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

YENİ BİLGİLER GELDİ

CNN muhabiri Melissa Bell, saldırganın radikal Müslüman olduğunu, Norveç polisinin de kendisini takip ettiğini belirterek "Bir adam elinde ok ve yay ile saldırıya geçti. Basın toplantısında detayları öğrendik. Öncelikli olarak 4 kadın ve 1 erkeğin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. 2 kadının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını biliyoruz. Ama en önemlisi saldırganla ilgili bilgiler geldi, şu anda gözaltında kendisi.

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OYNAT 00:37 Yine CNN Türk yine algı operasyonu! Doğan Medya'nın algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. CNN Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için "diktatör bozuntusu" ifadesi üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tazminat davası açması haberini "Diktatör Yargıda" olarak verdi. Haberin KJ'si olarak "Diktatör Yargıda" ifadesini seçen CNN Türk, Erdoğan hakkındaki algı operasyonlarına devam etti.

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RADİKAL MÜSLÜMAN ŞÜPHESİ

Şu ana kadar şunu biliyorduk, 37 yaşındaydı. Danimarkalıydı. Son yarım saatte yeni bir bilgi daha geldi. Kendisi daha önce polis tarafından tanınıyormuş. Özellikle de radikal olduğu şüphesi varmış. İslam dinine geçtiği de belirtiliyor. Ama daha önceden endişelenmemiş polis, geçtiğimiz yıl içinde." ifadelerini kullandı.