Dünya Çocukken kaçırılan adam çizdiği kroki ile 33 yıl sonra ailesine kavuştu
ASYA

Çocukken kaçırılan adam çizdiği kroki ile 33 yıl sonra ailesine kavuştu

Çin'de yaşayan Li Cingvei, 33 yıl sonra çocukken kaçırıldığı köyünden zihninde kalan izlenimlerle çizdiği resim sayesinde ailesini buldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocukken kaçırılan adam çizdiği kroki ile 33 yıl sonra ailesine kavuştu
Li'nin annesi, oğluna sarılırken "Seni bir daha görebileceğimi düşünmüyordum" dedi.

Çin'de Hınan eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Li Cingvei, çocukken başka bir aileye satılmak için kaçırıldığı köyünden zihninde kalan izlenimlerle çizdiği harita sayesinde öz ailesine kavuştu.

China Daily'nin haberine göre, Li'nin 15 Aralık 2021'de sosyal medyada paylaştığı harita ve diğer ipuçlarını soruşturan Çin polisi, elle çizilmiş haritadaki köyün ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin Caotong ilinde olduğunu tespit etti.

33 YIL ÖNCE KAÇIRILAN BÜYÜK OĞLU ÇIKTI

Polis, Li'nin ailesinin izini, bugün yaşadıkları Hınan eyaletinin Coukou ilinde buldu. Yapılan DNA incelemesinin ardından Li'nin ailenin 33 yıl önce kaçırılan büyük oğlu olduğu anlaşıldı.

Babasının artık hayatta olmadığını öğrenen Li, annesi, bir erkek ve bir kız kardeşi ile yıllar sonra buluştu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada Li'nin annesi, oğluna sarılırken "Seni bir daha görebileceğimi düşünmüyordum." dedi.

KÖYÜNDEN 1600 KİLOMETRE UZAĞA GÖTÜRDÜLER

Li, 1989'da Yünnan eyaletinin Caotong şehrindeki köyünden kaçırılarak 1600 kilometre uzaktaki Hınan eyaletinin Coukou iline götürülmüştü.

Dazlak kafalı bir komşusu tarafından kaçırıldığını hatırlayan adam, yıllarca köyünü hatırlamak için aklında kalanları kağıda çizmeye çalıştığını söyledi.

Son aylarda sosyal medyada rastladığı kaçırılan çocukların yıllar sonra ailelerini bulmasına dair haberlerden cesaret alan Li, elle çizdiği bir haritayı sosyal medyada paylaştı.

ÇİZDİĞİ HARİTA İLE OLAY ÇÖZÜLDÜ

Köyü genel hatları ile resmeden, evleri, okul binasını, bambu ormanını ve küçük bir göleti gösteren harita, olayın çözülmesinde kilit rol oynadı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı geçmişte ülkenin kırsal bölgelerinde yaygın olan çocuk kaçırma olaylarını çözmeye yönelik çabalarını arttırmış durumda. 2021 başından bu yana yapılan soruşturmalarda 290 çocuk kaçırma vakasını çözdü, 8 bin 307 kayıp çocuğu buldu.

Hintli Müslüman kadınlara Hindutva tacizi
DÜNYA
Hintli Müslüman kadınlara Hindutva tacizi

Yeni pandemi kapıda: Çin’de hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 18 tehlikeli virüs bulundu
FOTOĞRAF 8
Title
Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle dünyada beş milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti ve 250 milyonu aşkın insan enfekte oldu. Aşılar sayesinde küresel salgın henüz kontrol altına alınırken, bilim insanlarından önemli bir uyarı geldi.<br><br>
Title
Çin’deki hayvan pazarlarına ilişkin yeni bir çalışma her an yeni bir pandeminin ortaya çıkabileceğini gösterdi. Avustralya'da yer alan Sydney Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Çin'de egzotik gıda olarak ticareti yapılan ve yenen hayvanların 71 tür memeli virüsü barındırdığı açıkladı. Bunlardan 18’inin hem insanlar hem de evcil hayvanlar için \"potansiyel olarak yüksek riskli\" olduğu bildirdi.<br><br><br><br>
Title
Çalışmanın yazarlarından evrimsel biyolog Prof. Dr. Edward Holmes, \"Bu çalışma, vahşi yaşam ticaretinin ve canlı hayvan pazarlarının neden gerçekleşmeyi bekleyen bir pandeminin kaynağı olduğunu tam olarak vurgulamaktadır. Bulgularımız, aynı zamanda insanların virüslerini düzenli olarak diğer hayvanlara aktardığını da gösteriyor. Açıkça iki yönlü bir virüs trafiği var” dedi.<br><br>
Title
Bununla birlikte, Çin Ulusal Araştırma ve Geliştirme Programı tarafından desteklenen araştırma, kedi benzeri etoburların en tehlikeli virüsleri taşıdığını gösterdi. Prof. Dr. Holmes, \"Misk kedilerinden insanlara sıçrayan başka bir virüs kolayca büyük bir salgın başlatabilir” dedi.<br><br><br><br>
Title
Diğer taraftan, dünyadaki ilk Covid-19 vakası Aralık 2019'da Wuhan'da rapor edildi. Bilim insanları yaygın olarak yeni tip corona virüsün Wuhan’daki deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığını düşünüyor. Ancak, Covid-19’un kökenleri henüz belirlenmedi. <br><br>
Title
<br>DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Covid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Covid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü. Raporda, Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise \"en düşük ihtimal\" olarak gösterilmişti.
Title
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin \"en düşük\" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, \"Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak\" açıklamasını yapmıştı.<br><br>
Title
Çin, DSÖ'nün Covid-19'un kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetmişti.<br><br>
Yeni pandemi kapıda: Çin’de hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 18 tehlikeli virüs bulundu
Çin'de egzotik evcil hayvan olarak ticareti yapılan ve yenen onlarca hayvan türü üzerinde yapılan yeni bir araştırma, "potansiyel olarak yüksek riskli" olarak kabul edilen 18 memeli hayvan virüsünü ortaya çıkardı. Bilim insanları, ülkenin ıslak pazarlarda satılan vahşi yaşam türlerinin Covid-19 dışındaki yeni bir salgını her an başlatabileceği konusunda uyardı. Araştırmacılara göre, en endişe verici olanı ise, küçük bir gece hayvanı olan misk kedilerinde bulunan bir virüs...


Fenerbahçede teknik direktör krizi sona eriyor

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor
Kritik düzenlemeler geliyor

Kritik düzenlemeler geliyor

​TBMM yeni yılın ilk mesaisine bugün başlıyor.
Karnım acıkmıştınormalde yapmıyorum

'Karnım acıkmıştı
normalde yapmıyorum'

​Alkollü sürücünün savunması şaşkına çevirdi.

​Yeni ekonomi modeliyle tarihi rekor.

"​Belli ki sizin gibilere özel açıklama yapmak lazım."

​Yerli aşının bilim ekibi Omicron'un izolasyonu için çalışıyor.

​TUSAŞ Hürjet için geri sayımı başlattı, tarih belli oldu.

TÜİK, 2021'in enflasyon rakamlarını açıkladı.

​Otomobil metal yığınına döndü, 2 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı.

​Son 2 yıldır böylesi görülmedi.

​Kanadalı profesör ülkesini ve dünyayı uyardı.

Yunanistan'ın mülteci püskürtmek için kullandığı ses silahı FETÖ'cülere kapatılıyor.

​Geçen yıl infodemide yüzde 40'ın üzerinde artış olduğu tahmin ediliyor.

​Z Raporu, sektörlerin 2022 yılından beklentilerini ve riskleri araştırdı.

​Adalet Bakanlığı açıkladı: 226 bin kişi mahkemelik olmadan anlaştı.

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Çocuklar iyiliklerle donatılmalı.
Görsel şölen

Görsel şölen

​Birbirinden güzel gün batımı manzaraları hayran bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.