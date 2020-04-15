Dünya Çöl çekirgelerinin Afrikayı ikinci kez istila etmesi bekleniyor 1 milyon insan açlıkla karşı karşıya
AFRİKA

Çöl çekirgelerinin Afrika’yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor: 1 milyon insan açlıkla karşı karşıya

Çöl çekirgelerinin Afrika’yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor: 1 milyon insan açlıkla karşı karşıya

Afrika’da gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgelerinin Afrika’yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor. Etiyopya başta olmak üzere Afrika’da bir milyon insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Ülkeye acil gıda yardımı yapılması gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Etiyopya başta olmak üzere Afrika ülkeleri ikinci bir çekirge istilasına hazırlanıyor.
Etiyopya başta olmak üzere Afrika ülkeleri ikinci bir çekirge istilasına hazırlanıyor.

Çöl çekirgeleri Afrika’da gıda güvenliğini tehdit ediyor. Dünyayı yeni tip korona virüs salgını tehdit ederken Afrika, yiyecek krizine yol açacak çekirge istilasını bekliyor. Etiyopya başta olmak üzere Afrika ülkeleri ikinci bir çekirge istilasına hazırlanıyor.

  • İlk istila yetkililer tarafından 70 yılın en kötüsü olarak tanımlanırken Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, ikinci dalganın birincisinden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) değerlendirmesine göre çekirge istilası Etiyopya’da 200 bin hektar tarım arazisine zarar verdi. 356 bin tondan fazla mısır, buğday ve tahıl kaybına neden oldu.

Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
DÜNYA
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Bir milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Etiyopya başta olmak üzere Afrika’da bir milyon insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Ülkeye acil gıda yardımı yapılması gerektiği belirtildi.

Etiyopya’daki FAO temsilcisi Fatouma Seid, “Çiftçiler ve çobanlar acil durumun üstesinden gelmek için ciddi yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Etkilenen nüfusun ve geçim kaynaklarının korunması, özellikle de durumun Covid-19 krizi tarafından daha da kötüleşmesi sıkıntının daha da artmasına neden olacak” ifadelerini kullandı. Yetkili, çekirge istilasının bölgedeki gıda güvenliği ve geçim kaynakları için eşi görülmemiş bir tehdit oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Çöl çekirgeleri, Etiyopya dışında Somali, Kenya, Cibuti, Eritre, Tanzanya, Sudan, Güney Sudan ve Uganda gibi Afrika’da ülkelerini zor durumda bıraktı.

Afrika'da çekirge istilası
OYNAT 00:40
Afrika'da çekirge istilası
Doğu Afrika çekirge istilası nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Binlerce dönüm arazi çekirge istilasına uğradı
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Binlerce dönüm arazi çekirge istilasına uğradı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin kırsal bölgeleri çekirge istilasına uğradı. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Güldoruğu, Ortaköy, Büyüktepe, Beşyamaç ve Kapıkaya kırsal mahallelerinde, binlerce dönüm araziye yayılan çekirge sürüsünün ekili alanlara zarar vermesinden endişe eden mahalle halkı ilaçlama çalışması yapılmasını istedi.


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