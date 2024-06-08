Çöplüğe dönüyor

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda bölgede bulunan 700 km’lik su şebekesinin 350 km’si yani yüzde 50’si tahrip oldu. Yeraltı su kaynaklarının ise yüzde 83’ü hizmet dışı kaldı. 70 km’lik kanalizasyon şebekesinin tahrip edilmesi sebebiyle günde yaklaşık 130 bin metreküp atık su sokaklara, ayakta kalan evlere, çadırlara sızıyor. Bunun yanı sıra bertaraf etme araçlarının da yok edilmesi sebebiyle sokaklarda toplam 270 bin ton atık bertaraf edilmeyi bekliyor.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sebebiyle, binlerce ton patlayıcı ve zehirli malzemenin atılması, toprak ve suyun önemli ölçüde kirlenmesine neden oluyor. Arıtma tesisleri, atık su ve tuzdan arındırma tesisleri gibi çevresel tesislerin tahrip edilmesi, hem temiz ve içilebilir su sıkıntısı ortaya çıkarıyor hem de kuraklık riskini artırıyor. İsrail yerleşimlerinden gelen atık suların akışı ve tehlikeli atıkların Filistin topraklarına bırakılması da kirliliği önlenemez hale getirdi.