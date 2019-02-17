Dünya Çözüme odaklandık
ORTADOĞU

Çözüme odaklandık

Beşar Esed’e ‘demokratikleşme’ markajı karşılık bulmayınca 2011’de iç savaşın patladığı Suriye krizinde Türkiye, Cenevre’den Astana’ya, Soçi’den Tahran’a hep ‘çözüm’ aranan merkezlerde oldu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Soçi'de bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Soçi'de bir araya gelmişti.

Sonuncusu geçen hafta Soçi’de gerekleşen 4. liderler zirvesine Türkiye’nin tezleri damgasını vururken mart ayında 9. yılına girecek krizde yürütülen insani diplomasi öne çıkıyor. Suriye için ilk uluslararası girişim BM öncülüğünde Cenevre’de toplandı. Bugüne kadar 8 kez gerçekleştirilen toplantılarda Ankara hep çözümden yana tavır koydu. Ankara’nın öncülüğünde 23-24 Ocak 2017’de Astana’da barış için müzakereler başladı. 4-5 Mayıs 2017’de ise Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde çatışmasızlık bölgeleri için anlaşmaya varıldı. Astana başarısı üç ülke tarafından Soçi’ye taşınırken bunu 29-30 Ocak 2018’de toplanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi izledi. Türkiye, Rusya ve İran’ın bu çabaları daha sonra 4 Nisan 2018’de yapılan İstanbul ve 7 Eylül 2018’de Tahran zirveleri ile sürdü.

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