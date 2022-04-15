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Dünya Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksada Müslümanlara şiddetli müdahale
ORTADOĞU

Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’da Müslümanlara şiddetli müdahale

Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da Cuma namazı sonrası çıkan çatışmalarda yaralıların olduğunu belirtildi. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın içinde yaptığı gözaltılar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’da Müslümanlara şiddetli müdahale
Foto: DHA.

İsrail güçleriyle Filistinliler arasında bu sabah erken saatlerde çatışma çıktığı belirtilirken çok sayıda yaralı ve gözaltı olduğu ifade edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Filistin’de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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Mescid-i Akasa'da baskın sonrası Cuma temizliği
FOTOĞRAF 12
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Cuma sabahı İşgalci İsrail Polislerinin yaptığı baskıda taş, cam kırıkları ve gaz fişekleriyle doldu.
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Baskının tekrar yaşanmaması için nöbet tutan Filistinliler, Mescid-i Aksa'yı Cuma namazına hazırlıyor.
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Binlerce kişinin akın ettiği Mescid-i Aksa'da kalabalık bir Cuma namazı kılınması bekleniyor.
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Mescid-i Akasa'da baskın sonrası Cuma temizliği
Cuma günü sabah namazı sonrası işgalci İsrail polislerinin Mesci-i Aksa'ya yaptığı baskından kalan cam kırıkları ve gaz fişekleri Aksa'yı kullanılmaz hale getirmişti. Cuma namazı öncesi Kudüslü Müslümanlar temizlik yaparak Aksa'yı binlerce Müslümanın katılacağı cuma namazına hazırlıyor.
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