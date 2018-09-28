Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanyada konuştu
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, teröristlerin Almanya'da rahatça dolaştığını altını çizdi ve Almanya'nın suçluların iadesi anlaşmasına uymadığının ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türk toplumu 57 yıldır Almanya'nın kaderine ortaktır.

PKK ve FETÖ mensubu teröristler Almanya'da elini-kolunu sallayarak dolaşmaktadır.

Almanya suçluların iadesi anlaşmasına uymuyor.

Geniş bir gündem içerisinde zaman zaman görüş ayrılıklarının olması doğaldır. Bunları diplomasinin imkanlarını kullanarak aşmaktır. Türkiye ve Almanya bu başarıyı defalarca göstermiş ülkelerdir. Son zamanlar da yaşananları geride bıraktığımıza inanıyorum. Pek çok konuda Almanya ile aynı hassasiyete sahip olduğumuza inanıyorum. Kimi ülkelerin mültecileri dikenli tel örgülere mahkum ettiği dönemde Almanya meseleye insani olarak yaklaşmıştır.

Ekonomi alanında da Almanya ile çok güçlü ilişkilerimiz bulunuyor. Almanya ülkemizin en büyük ticari ortağıdır. Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ekonomimiz üzerindeki etkileri son derece sınırlı kalmıştır. Ülkemizde uluslararası firmalar hiçbir engelle karşılaşmadan faaliyetlerini rahatça sürdürüyorlar. Almanya ile ortak bir tutum içerisinde olduğumuzu görmek bizleri memnun ediyor.

Bir konunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlar konusundaki endişelerini ve hala tutuklu olan Türk gazeteci, aydın ve siyasetçiler için endişelerini açıklığa kavuşturmak faydalı olacak. Teröristleri korumak gibi bir görevimiz yok. Benim ülkemde birileri teröre bulaşıyorsa bu hangi ülkeden olursa olsun bizim hukukumuz bunu cezalandırıyorsa yargı makamları gereğini yapar.

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Benim ülkemde AB'de terör örgütü kabul edilen PKK'nın Amanya'da binlerce mensubu elini kolunu sallamaktadır. Almanya'nın devasal caddelerinde gösteriler yapıyor. Bunlar yasaktır. bunlara neden müsaade ediliyor. Bu aydınların tanımını yapmak lazım. Bir boşluktan yaralanarak kaçmış ve Almanya'ya sığınmıştır. Kendisi el üstünde tutulmuştur. Burada yapılıp da Türkiye'ye kaçmış olsa kendileri birden 5 tane 6 tane gazeteciyi istediler. Benim ülkemde mahkum olan birisi buraya geliyor biz bunları istiyoruz ama bu kişi bize verilmiyor.

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