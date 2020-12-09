Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da İlham Aliyev'in konuğu olarak akşam yemeğine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev'in konuğu olarak akşam yemeğine katıldı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı.

Haber Merkezi 09 Aralık 2020, 18:17 Son Güncelleme: 09 Aralık 2020, 18:18 DHA