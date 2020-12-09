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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyevin konuğu olarak akşam yemeğine katıldı
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da İlham Aliyev'in konuğu olarak akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev'in konuğu olarak akşam yemeğine katıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı.

Haber Merkezi DHA
Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev
Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

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Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin kutlanacağı 10 Aralık törenleri için Bakü'ye giden Türk Komando Birliği, prova yürüyüşü düzenledi. Komandolar başkenti 'Her şey şehitler için. Vatan sana canım feda' marşıyla yankılandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakü'ye geldi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı.

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