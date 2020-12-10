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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycandan ayrıldı
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 21.00'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev
Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 21.00'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bakü'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a 'siyaseti öğrenememiş' dedi, Aliyev kahkahaya boğuldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a 'siyaseti öğrenememiş' dedi, Aliyev kahkahaya boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mecliste Karabağ'ı devlet olarak tanımasını eleştirerek ''Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen kalkıyorsun Macron olarak bunu meclisinden geçirmeye yöneliyorsun. Daha siyaseti öğrenememiş, devlet yönetimini de anlamamış, nerede, ne, nasıl olur bunu da bilmiyor'' ifadelerini kullanırken Aliyev kahkahaya boğuldu.

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