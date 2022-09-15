Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakünün işgalden kurtuluş yıl dönümünü bu sözlerle kutladı
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü bu sözlerle kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, Azerbaycan ve Türkiye dostluğunu, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan" sözleriyle ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü bu sözlerle kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

  • Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.
  • Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu: Her zaman yanınızdayız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu: Her zaman yanınızdayız
Temsilcimiz maça golle başladı

Temsilcimiz maça golle başladı

​Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı konuk ediyor.
Doğu Akdeniz ve Egede sıcak gelişme

Doğu Akdeniz ve Ege'de sıcak gelişme

​15 ülkeden sekiz bin personel katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü bu sözlerle kutladı

​Esenyurt'ta güvenlik görevlisini öldürmüşlerdi.

​Eşcinsellik karşıtı Macaristan'ın 'demokratik' olmadığı söylendi

​Bakan Soylu duyurdu: Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.