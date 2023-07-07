Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha devreye girdi: Dünyanın gözü İstanbul'daki kritik zirvede

Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ile dikkat çeken Türkiye bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ağırlayacak.





Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün İstanbul'da olacak.





Zelenskiy'nin kararı sonrası Dünya gözünü İstanbul'da yapılacak zirveye çevirdi. Ajanslar bu gelişmeyi 'acil' kodu ile aboneleri ile paylaşırken pek çok gazete kritik görüşmeyi manşetine taşıdı.





AFP, Zelenksiy'nin çıktığı yurtdışı gezisinin final ayağının Türkiye olduğuna dikkat çekti. Haberde şu ifadelere yer verildi;





'Önemli bir arabulucu olan Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde, süresi dolmak üzere olan Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden nakledilmesine yönelik bir anlaşmanın yanı sıra önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesi üzerinde durulacak.





'Ukrayna ve Türkiye Liderleri Tahıl Anlaşmasının Sona Ermesinden Önce Buluşacak'





ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Ukrayna ve Türkiye Liderleri Tahıl Anlaşmasının Sona Ermesinden Önce Buluşacak' başlığı ile okurlarına duyurdu.

'Zelenskiy, cuma günü İstanbul'da Erdoğan ile görüşecek' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Times of Israel şu değerlendirmede bulundu;





'Hem Zelenskiy hem de Erdoğan, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğunda, Ukrayna'nın savaş sırasında küresel pazarlara tahıl göndermesine izin verilen anlaşmayı uzatmak istiyor.'





Al Monitor 'Ukrayna'ya askeri yardım ve Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının bir kez daha uzatılmasının İstanbul'daki müzakerelerin ana konusu olacak' dedi.





CNN International görüşmenin önemine şu değerlendirmeyi yaparak dikkat çekti;





'Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cuma günü İstanbul'da Türk mevkidaşı ile Karadeniz tahıl anlaşmasını görüşecek. Anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak ve milyonlarca insan için hayati gıda arzını tehdit edecek.'





France 24 ise haberinde 'Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedefini ilerletmek ve müttefiklerinden daha fazla silah almak için yaptığı gezinin son ayağında Cuma günü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazırlanıyor' ifadesine yer verdi.





Al Arabiya da toplantının ana gündeminin tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması olduğunu yazdı.





İngiliz Guardian gazetesi 'Zelenskiy, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadeniz tahıl anlaşması ve Ukrayna savaşındaki gelişmeler hakkında görüşmek üzere Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek' dedi.





CNN Yunanistan bu gelişmeyi 'Zelenskiy, Cuma günü İstanbul'da Erdoğan ile bir araya gelecek' başlığı ile okurlarına duyurdu.





Erdoğan'ın lider diplomasisi yürüterek uzamasına katkı sağladığı Tahıl Girişimi'nin süresi 17 Temmuz'da dolacak.







