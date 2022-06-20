Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri ile Rusya-Ukrayna arasındaki kriz hakkında görüştü
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri ile Rusya-Ukrayna arasındaki kriz hakkında görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

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Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri ile Rusya-Ukrayna arasındaki kriz hakkında görüştü
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

  • Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.

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