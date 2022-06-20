​Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri ile Rusya-Ukrayna arasındaki kriz hakkında görüştü

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İsrail Başbakanı Bennett: İran'ın planladığı saldırıları Türkiye ile bertaraf ettik

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik İran'ın planladığı saldırıların Türk hükümeti ile ortak çalışma sonucunda bertaraf edildiğini duyurdu. Bennett, daha fazla iş birliği vurgusu yaptığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.