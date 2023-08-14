Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: Yunanistan'dan acı itiraf

Ege'deki yüksek tansiyon yerini dostluk rüzgarına bıraktı.





Yıllardır inişli çıkışlı devam eden Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketi ve Yunanistan'da yaşanan tren faciası sonrası karşılıklı uzatılan yardım eli ile daha ılımlı bir sürece girdi.





Karşılıklı yardımlar sonrası Ankara - Atina arasındaki buzlar erimeye devam ederken komşu basınından provokatif bir Haber geldi.

'Uydu görüntüleri Yunanistan ve Kıbrıs'ı tehdit eden deniz üslerini ortaya koyuyor'





Yunan In.gr, 'Uydu görüntüleri Yunanistan ve Kıbrıs'ı tehdit eden deniz üslerini ortaya koyuyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.





Haberde Türkiye'nin deniz üsleri mercek altına alınarak, bunların Yunanistan'ı tehdit ettiği iddia edildi.





Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı;





'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen gün ortaya çıktı: 1) Annan Planı için nostaljik, Kıbrıs sorununa, ancak her iki devletin gerçekleri temelinde bir çözümü tartışmaya hazır olduğunu ilan etti.'





Erdoğan'ın Ege'deki adaların silahsızlandırılması ile ilgili de konuştuğunu hatırlatan Yunan haber platformu 'Ege adalarının silahsızlandırılması konusuna açıklık getirerek, aslında bu konuyu Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı son görüşmede gündeme getirdiğini iddia ediyor' dedi.









'Silahsızlanma, buzdağının görünen kısmıdır. Tüm gördüğümüz bu. Göremediğimiz şeyler var ama bu onların olmadığı anlamına gelmez' diyen In.gr Ege ve Akdeniz'deki Türk üsleri içine şu değerlendirmede bulundu;





'Birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde tamamen kontrollü bir Türk denizi oluştururlar'





'Kaybeden taraf Yunanistan olacak'





'Yani adalar askerden arındırılsın ya da arındırılmasın, Türkiye denize hakim olmak ve anakara Yunanistan'ı tehdit etmek istiyor' iddiasını dile getiren In.gr diyalogda veya uluslararası mahkemede bir uzlaşmaya varılsa bile kaybeden tarafın Yunanistan olacağını yazdı.





'Atina, Kıbrıs düşerse onun da düşeceğini göremiyor' diyen Yunan haber platformu haberin devamında şu iddiada bulundu;





'Kıbrıs ise herhangi bir olumlu işaret olmaksızın diyalog konuşulduğu için Türk tehdidinin yatıştırıldığı yanılgısı içinde yaşıyor.'





'Kıbrıs'ın enerji programı neden olması gerektiği gibi ilerlemiyor?' sorusuna yanıt arayan In.gr şu yanıtı verdi;





'Cevap: Çünkü Türkiye gücünün gölgesinden kazanıyor. Diyalog olsa bile.'



