Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç'i ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç'i ağırladı.
45 dakika sürdü
Erdoğan'ın Antalya'da kaldığı otelde, basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.
Erdoğan, Antalya'da bugün Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne (GDAÜ) ve cuma günü de Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.