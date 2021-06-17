Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç'i ağırladı

Joe Biden'ın "Başkan Trump" ifadesi sosyal medyada gündem oldu

ABD tarihinin en yaşlı başkanı Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı konuşma sırasında President Trump (Başkan Trump) ifadesini kullandı. Biden'ın düzeltme yaparak sözlerini sürdürmesi uluslararası basında gündem oldu.