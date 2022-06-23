Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selmanın görüşmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu Derin tarihi ilişkileri paylaşıyoruz
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selman'ın görüşmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu: Derin tarihi ilişkileri paylaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud ile Ankara'da yaptığı görüşme Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, iki ülkenin derin tarihi ilişkileri paylaştığına vurgu yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selmanın görüşmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu: Derin tarihi ilişkileri paylaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud’un Türkiye’de bir araya gelmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu.

  • Suudi Arabistan resmi haber ajansı Suudi Basın Ajansı (SPA), "Krallık ve Türkiye’nin derin tarihi ilişkileri paylaştığını" dair bir haber yayınlayarak, "Krallık ve Türkiye’deki iki lider arasındaki karşılıklı ziyaretler ilişkilerin gücünün parlak bir kanıtı” ifadelerine yer verdi.

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Suudi Okaz Gazetesi ise, ziyarete ilişkin yayınladığı haberinde, Ankara’daki Türkiye-Suudi Arabistan görüşmelerinin, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel ilişkiler dahil olmak üzere ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başladığını teyit ettiğini belirtti.
Mekke Gazetesi, Suudi Veliaht Prensi’nin Türkiye ziyaretini, Krallığın öncü rolünün ve küresel duruşunun bir konsolidasyonu olarak değerlendirdi.
Suudi aktivistler ise, ziyareti sosyal medyada “Crown In Turkey” (Prens Türkiye’de) etiketi altında sosyal medyada paylaşımda bulunarak, görüşmeden görüntü ve fotoları servis ederek, sosyal medyanın gündemine getirdi.

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