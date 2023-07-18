Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Daha iyi neticeler alacağız

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yapacağı resmi ziyareti "çok önemli" gördüklerini belirterek, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere ve iş birliğine ivme kazandıracağını söyledi.