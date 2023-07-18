Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Daha iyi neticeler alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turuna devam ediyor.
Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.
Erdoğan, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.
Körfez ziyaretine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Görüşmeler iyi geçiyor daha iyi neticeler alacağız" ifadelerini kullandı.