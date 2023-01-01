Cumhurbaşkanı Erdoğan Lyon'daki vatandaşlara seslendi: Seçimde büyük zafer elde edeceğimize inanıyorum

"Aldığım resmi rakamlarla Bursa'da 120 bin kişinin katıldığı açılış törenimizi ve mitingimizi yaptık. Bu dalga dalga büyüyor. Bu hafta da inşallah Denizli'de olacağız. Denizlililerle sizlere selamlarımızı ve sevgilerimizi göndereceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, geleceğiniz aydınlık olsun."