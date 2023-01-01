Cumhurbaşkanı Erdoğan Lyon'daki vatandaşlara seslendi: Seçimde büyük zafer elde edeceğimize inanıyorum

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın başkanlığındaki heyet, Fransa'nın Lyon kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın başkanlığındaki heyet, Avrupa'nın farklı şehirlerinde halkla buluşmalar çerçevesinde Fransa'nın Lyon kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ala'nın telefonu aracılığıyla vatandaşlara seslendi.
Erdoğan, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimleriyle ilgili Lyon'da daha büyük bir zafer elde edeceklerine inandığını belirtti.
Lyon'daki heyette İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Ömer Serdar da yer aldı.