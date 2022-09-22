Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu’nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Türkevi’nde İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss ile göreve gelmesinden bu yana ilk görüşmesini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

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