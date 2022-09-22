​Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi.

Ekonomi

Fransa'da fabrikalar kapanıyor: Enerji krizinin vurduğu Avrupa çıkış yolu bulamıyor

Yüksek enerji fiyatlarıyla zor günler geçiren Fransa’da ayakta duramayan birçok fabrika üretimine son veriyor. Küçük ve orta ölçekli çok sayıda şirket ya üretimini kısıtlıyor ya da havlu atıyor. Cam devi Duralex, 5 ay boyunca üretim yapmayacağını ilan ederken, çelik ve metal sektörü de can çekişiyor. Ülkede 150 bin şirketin kapanma tehdidi altında olduğu tahmin ediliyor.