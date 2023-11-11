Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'daki kritik zirveden dünyaya sesleniyor: Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ‘’8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde konuştu.
-Toplantımızın Filistinli kardeşlerimizle birlikte tüm İslam dünyası için hayırlı olmasını diliyorum.
Filistin ile olan dayanışmamazı ortaya koyduk. 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'ta yaşananları tarif etmek artık kelimeler kifayetsiz kalıyor.
- 36 gündür doğrudan siviller hedef alınıyor. Gazze'de hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız.
İsrail yönetimi bir çocuğumuzun doğru bulmadığı 7 Ekim'in intikamını çocuklardan, kadınlardan çıkarmaktadır. Gazze'de 12 bine yakın insan ölmüş, ama bu ülkeler İsrail'e ateşkes çağrısı yapmıyor yapamıyor.
-Hamas ile işgalcileri aynı kefeye koymamız mümkün değil.
-Gazze'de zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır. İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Batı'nın tavrı acizlik, korkaklıktır. İsrail'e destek veren ülkeler, sokağın sesini görmelidir.
Önceliğimiz kalıcı ateşkes
-Batı ateşkes çağrısı bile yapamıyor. Gazze'de insanlar ölüyor, kılları kıpırdamıyor.
-Önceliğimiz ateşkesin sağlanması. Saldırılara 4 saat ara verme kararı alaycı bir yaklaşım.
-Kanser hastaları ve çocuklar için çalışmalarımız sürüyor.
Nükleer tehdit araştırılmalı
-Nükleer silahlar meselesi araştırılmalı. Nükleer bombalar varsa ortaya çıkarılmalı. Böyle bir konunun geçiştirilmesine izin verilmemeli.
-Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail devleti verdiği zararı temin etmek zorundadır.
-Kudüs kırmızı çizgimiz.
-Filistin'in eski günlerine kavuşması hepimizin dileği.
-İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için fon kurmalı.
Ayrıntılar geliyor...