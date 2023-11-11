Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'daki kritik zirveden dünyaya sesleniyor: Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık var

İşgalci İsrail abluka altındaki Gazze'de soykırım nedeniyle kritik zirve Riyad'da gerçekleştiriliyor. 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkesi liderleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nin yapılacağı Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler aile fotoğrafında bir araya geldi. İşte İslam zirvesinde yapılan son dakika açıklamalar ve alınan kararların ayrıntıları...