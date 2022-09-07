Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad'da Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuşuyor. https://t.co/AyLhlRiQAr
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad'da Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuşuyor. https://t.co/AyLhlRiQAr— Yeni Şafak (@yenisafak) September 7, 2022
Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak, 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı.
Türkiye'yi ziyaret Kimlik ile seyahat, yatırımların teşviki ve korunması gibi konularda toplam 7 anlaşmayı imzaladık.
Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. Yeni hedefimiz 5 milyar dolar.
Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz.