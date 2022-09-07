Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistandaki firmalarımız bin 300ü aştı
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu’na katıldı. Erdoğan, ''Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak, 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı. Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'yi ziyaret Kimlik ile seyahat, yatırımların teşviki ve korunması gibi konularda toplam 7 anlaşmayı imzaladık. Yeni hedefimiz 5 milyar dolar'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistandaki firmalarımız bin 300ü aştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak, 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı.

Türkiye'yi ziyaret Kimlik ile seyahat, yatırımların teşviki ve korunması gibi konularda toplam 7 anlaşmayı imzaladık.

Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. Yeni hedefimiz 5 milyar dolar.

Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu’na katıldı. Erdoğan, ''Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak, 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı. Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'yi ziyaret Kimlik ile seyahat, yatırımların teşviki ve korunması gibi konularda toplam 7 anlaşmayı imzaladık. Yeni hedefimiz 5 milyar dolar'' açıklamasında bulundu.
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