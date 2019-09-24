Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi’nin bulunduğu salona girmeyi reddetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM’de ABD Başkanı Trump’ın masasında Mısır'ın darbeci lideri Sisi’yi görünce salona girmedi. Sisi geçen yılda o masadaydı ve Erdoğan salondan çıkmıştı. Masada BM Genel Sekreteri Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da yer aldı.

Darbeci Sisi'yi görünce salona girmekten vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna hitap etti. Konuşmasının ardından liderlerin bulunduğu salona giden Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin de olması nedeniyle salona girmedi.

'Aynı masaya oturmam' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz mart ayında düzenlenen, Uluslararası İyilik Ödülleri programında Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi ile kendisini barıştırmak isteyen liderlerin olduğunu belirterek, "Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masaya oturmam" demişti.