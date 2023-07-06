Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ve Kristersson ile pazartesi günü görüşecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreterliği görevine tekrar seçilen Stoltenberg Pazartesi günü Vilnius'ta yapılacak olan NATO zirvesinde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşeceğini kaydetti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmeye ilişkin düzenlediği basın toplantısında,
"Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı ile görüşeceğim. İsveç'in NATO üyeliği zamanı geldi. Gelecek hafta olumlu kararlar alınabilir. "
ifadelerini kullandı.
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40 dakika önce